DEINING OT SIPPELMÜHLE, LKR. NEUMARKT I.D.OPF. Seit den Morgenstunden wurde eine Seniorin von einem Campingplatz im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. vermisst. Die Frau wurde zwischenzeitlich von Einsatzkräften lebend aufgefunden.



Am Dienstagmorgen, 2. August 2022, meldete ein Gast des Campingplatzes Sippelmühle über Notruf seine 75-jährige Ehefrau als vermisst. Wie bereits berichtet, folgte eine großangelegte Suchaktion von Polizei und Rettungskräften. Die Vermisste wurde gegen 13 Uhr von Einsatzkräften der Feuerwehr in unwegsamem Waldgelände aufgefunden. Der Fundort liegt etwa einen Kilometer vom Campingplatz entfernt. Dem ersten Anschein nach war die Frau unverletzt. Sie wurde zur medizinischen Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.