Vorteile gegenüber dem Streifenwagen

Gegenüber einer Streifenfahrt mit dem Polizeiauto haben Polizeibeamte auf Fahrrädern den Vorteil in für Kraftfahrzeuge nur bedingt geeignetem Gelände, bspw. in Parks, oder in Innenstädten bei dichtem Verkehr deutlich leichter voranzukommen. Ähnlich den Streifengängen zu Fuß kommen die Beamten auf ihren Fahrrädern hierbei jedoch deutlich schneller von A nach B.

Die Möglichkeit mit Radfahrern insbesondere auf den Radverkehrswegen ins Gespräch zu kommen und sie auf die Gefahren des Fahrradverkehrs hinzuweisen ist ein weiterer positiver Aspekt. Dadurch wird ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit des Radverkehrs geleistet. Daneben haben die Fahrradstreifen auch einen besseren Blick auf den ruhenden Verkehr in abgelegenen Bereichen, beispielsweise Falschparker auf Radverkehrswegen. Nicht zuletzt profitiert auch die körperliche Fitness der Beamtinnen und Beamten einhergehend mit einem positiven Beitrag zum Umweltschutz.

Die Fahrräder und Pedelecs werden von den Polizeibeamten regelmäßig bei ihrer Verkehrssicherheitsarbeit, der Verkehrsüberwachung im Innenstadtbereich und auf den Radverkehrswegen benutzt. Daneben werden die Fahrradstreifen auch bei Kontrollaktionen gegen die Rauschgift- und Straßenkriminalität erfolgreich eingesetzt. Insbesondere zum Auftakt der „Fahrradsaison“ in Straubing sind die Polizistinnen und Polizisten hier verstärkt mit ihren Fahrrädern unterwegs.

Zudem wurde 2022 auch ein Aktionstag veranstaltet, an dem neben der Polizeiinspektion Straubing mit ihren Fahrradstreifen auch die Verkehrswacht und Stadt Straubing beteiligt waren. In Passau werden sich fortbewegende Versammlungen durch die Fahrradstreifen begleitet, was regelmäßig in positiver Resonanz seitens der Versammlungsteilnehmer resultiert. Nicht zuletzt finden die Fahrräder und Pedelecs auch bei den Sicherheitswachten Verwendung.

Der Einzug von Fahrrädern/Pedelecs im Polizeidienst zeigt deutliche Vorteile auf. Ihre Einführung ist ein Erfolgsmodell, insbesondere in den städtischen Bereichen.