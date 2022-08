1128. Staatsschutzrelevantes Delikt – Obermenzing

Am Freitag, 29.07.2022, gegen 08:00 Uhr, informierte eine 58-Jährige mit Wohnsitz in München die Polizei über eine Sachbeschädigung an einem Mahnmal im Bereich einer Grünanlage am Seldweg.

Auf Grund dieser Mitteilung wurde unmittelbar eine Streife der Polizei München zu dem Mahnmal beordert. Dort musste festgestellt werden, dass dieses im Zeitraum von Freitag, 22.07.2022, 08:00 Uhr bis Donnerstag, 28.07.2022, 14:30 Uhr durch einen oder mehrere unbekannte Täter mit einer antisemitischen Schmierschrift versehen wurde. Das dortige Mahnmal steht im Kontext zu den Todesmärschen aus dem ehemaligen Konzentrationslager Dachau, welche im April des Jahres 1945 unter anderem an dieser Stelle vorbeiführten.

Des Weiteren wurde in räumlicher Nähe zu dem Mahnmal eine Vielzahl an Glasscherben aufgefunden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden vor Ort Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und die Entfernung der Schmierschrift wurde unmittelbar veranlasst.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 44 (politisch-motivierte Kriminalität – rechts).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum am Seldweg, Schirmerweg, Wiguläus-Hundt-Weg, in der Pippinger Straße oder Verdistraße (Obermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1129. Frau stürzt in U-Bahngleis; eine Person schwer verletzt – Giesing

Am Montag, 01.08.2022, gegen 13:00 Uhr, hielt sich eine 35-Jährige mit Wohnsitz in München am Bahnsteig des U-Bahnhofes Candidplatz auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam die 35-Jährige aus Unachtsamkeit der Bahnsteigkante zu nahe und stürzte in der Folge auf das U-Bahngleis.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 34-jähriger U-Bahnfahrer (Linie U1) mit Wohnsitz in München vom Kolumbusplatz kommend in den U-Bahnhof Candidplatz ein. Der U-Bahnfahrer bemerkte die im Gleisbett liegende Frau und leitete unmittelbar eine Schnellbremsung ein. Hierdurch gelang es die U-Bahn noch vor der im Gleis liegenden Frau zum Stillstand zu bringen. Zu einem Kontakt zwischen der U-Bahn und der 35-Jährigen kam es folglich nicht.

Durch den Sturz in das Gleisbett wurde die 35-Jährige schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst zur stationären medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der U-Bahnfahrer sowie die Fahrgäste der U-Bahn blieben unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste das Gleis für über zwei Stunden gesperrt werden, weshalb es zu Beeinträchtigungen des U-Bahnverkehrs kam.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

1130. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstenfall – Neuperlach

-siehe Nachtrag zur Medieninformation vom 28.07.2022, Nr. 1105

Wie bereits berichtet, verließ eine 13-Jährige mit Wohnsitz in München am Mittwoch, 27.07.2022, in den Morgenstunden ihre Schule und kehrte in der Folge nicht nach Hause zurück.

Trotz umfangreicher polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte die Vermisste zunächst nicht angetroffen werden. Aufgrund dessen wurde am Donnerstag, 28.07.2022, eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst.

Aufgrund der bestehenden Öffentlichkeitsfahndung wurden am Montag, 01.08.2022, gegen 22:30 Uhr, zwei Personen bei der Bundespolizei am Münchner Hauptbahnhof vorstellig und teilten mit, dass sich die 13-Jährige in den folgenden Minuten ebenfalls am Hauptbahnhof aufhalten würde. Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolgreich. Die 13-Jährige wurde im Bereich der Bayerstraße wohlauf angetroffen und ihren Eltern übergeben.

1131. Wohnungseinbruch – Forstenried

Am Montag, 01.08.2022, gegen 03:45 Uhr, gelangte ein unbekannter Täter zunächst auf einen Balkon im ersten Obergeschoss eines Wohnanwesens in Forstenried. In der Folge betrat der Täter über die Balkontür das Schlafzimmer der Wohnung, in welchem die 60-Jährige Bewohnerin zu diesem Zeitpunkt schlief.

Während die Frau schlief, durchsuchte der Täter die Wohnung und verstaute unter anderem aufgefundene Schmuckgegenstände in einen vor Ort aufgefundenen Rucksack.

Durch die entstandenen Geräusche wurde die Bewohnerin wach und traf im Bereich des Flurs auf den Täter.

Dieser entfernte sich unmittelbar in Richtung Wohnungstür und verließ in der Folge das Wohnanwesen in unbekannte Richtung. Den beschriebenen Rucksack und die darin verstauten Gegenstände ließ er hierbei am Tatort zurück.

Neben dem Rucksack fand die Bewohnerin noch ihr nicht gehörende schwarze Turnschuhe, die nach derzeitigem Ermittlungsstand dem Täter zugeordnet werden können.

Die 60-Jährige verständigte unverzüglich den Polizeinotruf 110. Die daraufhin sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch ohne den gewünschten Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) übernommen.

Der Täter wurde von der 60-Jährigen wie folgt beschrieben:

Männlich, 170 cm groß, gedrungene kräftige Statur; bekleidet mit einem hellgrauen Kapuzenpullover (Kapuze war über den Kopf gezogen) und dunkler Jeans

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Filchnerstraße, Goldhoferstraße und Forstenrieder Allee (Forstenried) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1132. Zwei Einbrüche in gewerbliche Objekte – Altstadt

Fall 1:

Am Sonntag, 31.07.2022, gegen 06:30 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter einen Gebäudekomplex in der Altstadt. Im Untergeschoss verschaffte sich der Täter auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu einem Büro, durchsuchte dort Schubladen und entwendete schließlich einen Tresorwürfel mit Wechselgeld und Tageseinnahmen (mehrere Hundert Euro) sowie ein elektronisches Gerät.

Anschließend verließ der Täter die Örtlichkeit über die Kardinal-Faulhaber-Straße.

Täterbeschreibung:

Männlich, südländischer Typ, schlanke Figur, dunkle Haare, Vollbart; war bekleidet mit einem blauen Adidas-Trainingsanzug, weißen Turnschuhen, einem schwarzen Cap und trug einen Rucksack und hatte eine Plastiktüte bei sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kardinal-Faulhalber-Straße, Theatinerstraße und Maffeistraße (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

In der Zeit von Freitag, 29.07.2022, 23:00 Uhr, bis Montag, 01.08.2022, 06:45 Uhr, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einer Praxis in der Altstadt zu verschaffen. Sie gelangen schließlich über eine Seitentür in die Räumlichkeiten und hoben aus den Büroräumlichkeiten einen über 100 Kilo schweren Tresor in den Flur, wo es ihnen gelang diesen aufzuhebeln.

Aus dem Tresor entnahmen die Täter mehrere Tausend Euro und entfernten sich in der Folge unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Sonnenstraße, Josephspitalstraße, Herzogspitalstraße und Herzog-Wilhelm-Straße (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1133. Streit führt zu Sachbeschädigung an Pkw – Untergiesing

Am Montag, 01.08.2022, gegen 08:20 Uhr, beabsichtigte ein 61-Jähriger mit Wohnsitz in München seinen Pkw, Skoda auf einem Parkplatz in der Arminiusstraße abzustellen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand war auf diesem Parkplatz zuvor durch einen 49-Jährigen mit Wohnsitz in München ein Eimer abgestellt worden, um diesen freizuhalten. Auf Grund dessen kam es in der Folge zu einer verbalen Streitigkeit zwischen dem 49-Jährigen und dem 61-Jährigen. Letztlich stellte der 61-Jährige den Eimer beiseite und parkte seinen Pkw, Skoda ordnungsgemäß ein. Daraufhin verließ er die Örtlichkeit.

Nachdem sich der 61-Jährige entfernt hatte, holte der 49-Jährige eine Brechstange und schlug damit sämtliche Seitenfenster sowie die Heckscheibe des Pkw ein.

Die Tathandlung konnte von einer mehreren Anwohnerinnen beobachtet werden, welche unmittelbar den Polizeinotruf 110 verständigten. Durch die eingesetzten Streifenbesatzungen konnte der 49-Tatverdächtige noch vor Ort angetroffen werden. Die Brechstange wurde als Beweismittel sichergestellt.

Der 49-Jährige wurde wegen Sachbeschädigung angezeigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.