ROSENHEIM. In den frühen Morgenstunden des Sonntag, 31. Juli 2022, sollen bislang unbekannte Täter einen jungen Mann (22), der sich zu Fuß auf dem Heimweg befand, umringt und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Die Kriminalpolizei Rosenheim ermittelt jetzt wegen räuberischer Erpressung und bittet mögliche Zeugen um Hinweise zu den insgesamt fünf Tätern.

Am Montagabend (1. August 2022) erstattete ein 22-jähriger Rosenheimer Anzeige bei der Polizei. Seinen Angaben zufolge wäre er in den frühen Morgenstunden des Sonntag, 31. Juli 2022, nach dem Besuch eines Lokals in der Adlzreiterstraße zu Fuß auf dem Heimweg gewesen, als er zwischen 03.15 Uhr und 03.30 Uhr an der Ecke Hofmannstraße / Innstraße auf eine Gruppe von Personen getroffen sei. Während ihn einer der Unbekannten am Arm gepackt habe, hätten sich drei Mittäter wenige Meter vor ihm aufgestellt und ein Fünfter aus der Gruppe wäre etwas weiter entfernt „Schmiere gestanden“. Der Täter, der ihn am Arm gepackt habe, habe die Herausgabe aller Wertsache gefordert, andernfalls wurde ihm Gewaltanwendung angedroht. Der 22-Jährige habe daraufhin einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag übergeben und die Täter hätten sich in Richtung Färberstraße entfernt. Bei dem Überfall erlitt das Opfer, eigenen Angaben zufolge, eine leichte Verletzung am Arm.

Die 5 männlichen Täter konnte der 22-Jährige wie folgt beschreiben:

Täter 1: etwa 25 – 30 Jahre alt, ca. 1.85 m – 1.90 m groß, breit gebaute Statur, ca. 75 kg schwer, Vollbart, Tattoo am linken Unterarm, bekleidet mit schwarzem Cap, schwarzen Sportschuhen Nike Air Max, grauem T-Shirt und schwarzen Jeans;

Täter 2: etwa 30 Jahre alt, über 2 m groß, schlanke Statur, kurze dunkle Haare, kein Bart, Narbe an der linken Schläfe, bekleidet mit schwarzer Jacke, kurzer Jeans, trug eine Bauchtasche der Marke Napapijri;

Täter 3: etwa 25 – 35 Jahre alt, ca. 1.70 m – 1.80 m groß, breite, trainierte Statur, ca. 70 kg schwer, bekleidet mit schwarzem T-Shirt und langen blauen Jeans;

Täter 4: etwa 22 – 23 Jahre alt, ca. 1.75 m groß, schlanke Statur, braune Kurzhaarfrisur („Buzzcut“), Spitzbart („Ziegenbart“), trug ca. 40 cm lange Kette ohne Anhänger, bekleidet mit schwarzem T-Shirt, kurzer schwarzer Hose;

Täter 5: etwa 25 – 30 Jahre alt, ca. 1.70 m – 1.80 m groß, dicke Statur, bekleidet mit langer schwarzer Hose, dunklem Shirt.

Das für Eigentumsdelikte zuständige Fachkommissariat K2 der Kripo Rosenheim übernahm die Ermittlungen in dem Fall. Gegen die fünf Unbekannten wird wegen des Verbrechenstatbestands der räuberischen Erpressung ermittelt. Die Ermittler bitten dabei auch um Hinweise möglicher Zeugen:

Wer hat am frühen Sonntagmorgen (31.07.2022) etwa in der Zeit zwischen 03.15 und 03.30 Uhr Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Wer hat den Geschädigten auf dem Weg von der Adlzreiterstraße über die Hofmannstraße bis zum Tatort (Ecke Innstraße) gesehen oder kann sogar Angaben zum Tatablauf machen?

Wer kann der Kriminalpolizei Hinweise zu Personen aufgrund der Täterbeschreibungen geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) 2000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.