Gemeinsam mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann vereidigte der Vizepräsident der Bayerischen Bereitschaftspolizei, Stefan Weis unter Teilnahme zahlreicher Ehrengäste, darunter auch Ministerpräsident Dr. Markus Söder und der Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, Marcus König die jungen Polizistinnen und Polizisten. Ganz besonders freute es Innenminister Herrmann, dass an diesem wichtigen Tag die jungen Kolleginnen und Kollegen wieder von ihren Familienangehörigen und Freunden begleitet werden konnten. Er betonte in seiner Rede auch, dass eine ausgezeichnete Ausbildung in vielen Bereichen und das Training von psychologischen und kommunikativen Fähigkeiten im Umgang mit den Bürgerinnen und Bürger einen hohen Stellenwert haben.

Die rund 1.750 Polizistinnen und Polizisten leisten derzeit ihren Dienst bei den Ausbildungsstandorten der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Eichstätt, Nürnberg, Königsbrunn, Dachau, Sulzbach-Rosenberg mit der Außenstelle Nabburg und Würzburg sowie an den Hochschulen Fürstenfeldbruck und Sulzbach-Rosenberg. Darunter sind auch sechs Sportlerinnen und Sportler der Spitzensportfördergruppe der Bayerischen Bereitschaftspolizei vom Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei aus Ainring.

Immer wieder ist es ein beeindruckendes Bild, wenn die Ausbildungsseminare unter der musikalischen Begleitung des Polizeiorchester Bayern in die Halle einziehen. Generalmusikdirektor Prof. Johann Mösenbichler umrahmte die Veranstaltung in gewohnt professioneller Weise mit seinen Musikerinnen und Musiker.