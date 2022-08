DEINING OT SIPPELMÜHLE, LKR. NEUMARKT I.D.OPF. Seit den Morgenstunden wird eine Seniorin von einem Campingplatz im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. vermisst. Derzeit läuft eine großangelegte Suche nach der Frau, die sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.



Am Dienstagmorgen, 2. August 2022, meldete ein Gast des Campingplatzes Sippelmühle über Notruf seine 75-jährige Ehefrau als vermisst. Die Frau hatte offenbar in den Nachtstunden aus unbekannten Gründen den Platz verlassen. Sie ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich deshalb in einer orientierungslosen und/oder hilflosen Lage befinden.

Derzeit läuft eine großangelegte Suchaktion unter Leitung der Polizeiinspektion Neumarkt i.d.OPf. An der Suche sind u.a. Mantrailer-Hunde, ein Polizeihubschrauber der Polizeihubschrauberstaffel Bayern, Flächensuchhunde des Rettungsdienstes, Feuerwehren und die Wasserwacht beteiligt. Hinweise auf den Verbleib der Frau liegen aktuell nicht vor.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

weiblich

ca. 165 cm groß

nackenlange graue Haare

normale bis kräftige Statur

ist schlecht zu Fuß/schwacher bzw. geschwächter Gang

trägt vermutlich ein langärmliges Oberteil eines Schlafanzugs

Die Polizei bittet bei Sichtung der Frau um sofortige Verständigung der Notrufnummer 110.