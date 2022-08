1121. Balkonbrand; eine Person verstorben – Harlaching

Am Montag, 01.08.2022, gegen 04:45 Uhr, informierten Anwohner die Polizei über den Notruf 110 über einen Brand im Bereich eines Balkons in der Klobensteiner Straße in Harlaching.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses stark verraucht. Die über 70-Jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Wohnung. Sie wurde durch die Feuerwehr aus der Wohnung gerettet.

Die über 70-Jährige erlitt schwere Brandverletzungen und eine Rauchgasintoxikation. Sie wurde vor Ort vom Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Sie erlag am 01.08.2022 im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Der Brand in der Wohnung konnte durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Die Schadenshöhe und die Brandursache sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen, die das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen hat.

1122. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nach Sachbeschädigung – Giesing

Am Samstag, 30.07.2022, gegen 22:30 Uhr, lief ein ein zunächst unbekannter Mann barfüßig und mit unbekleidetem Oberkörper und mit einem Messer bewaffnet durch die Tegernseer Landstraße und beschädigte zwei Pkw.

Einen Pkw, BMW einer 26-Jährigen mit Wohnsitz in München zerkratze er an der vorderen und hinteren linken Tür. An einem weiteren Pkw, BMW einer 41-Jährigen mit Wohnsitz in München zerbrach er die hintere rechte Scheibe, so dass an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro entstand.

Unbeteiligte Zeugen alarmierten in der Folge die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten den 25-jährigen Tatverdächtigen mit Wohnsitz in Hamburg in der St.-Bonifatius-Straße antreffen. Das Messer legte er nach Aufforderung der Polizeibeamten ab. Bei der Festnahme leistete er jedoch massiven Widerstand. Mehrere Beamte waren nötig, um eine Flucht zu verhindern. Im Rahmen der Widerstandshandlungen wurde niemand verletzt.

Der 25-Jährige machte auf die Beamten einen psychisch auffälligen Eindruck. Aufgrund dessen wurde er in einer entsprechenden Klinik untergebracht.

Das Kommissariat 26 (Gewaltdelikte) hat die Ermittlungen übernommen.

1123. Verbotene Ausübung der Prostitution – Marsfeld

Am Donnerstag, 28.07.2022, gegen 20:25 Uhr, erhielt das Kommissariat 35 von einem Mitarbeiter eines Hotels in der Marsstraße einen Hinweis, dass dort vermutlich der Prostitution nachgegangen werde. Die Beamten begaben sich daraufhin zur weiteren Abklärung zu dem im Sperrbezirk befindlichen Hotel.

Vor Ort konnte eine 37-jährige spanische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in Deutschland (ebenfalls eine Prostituierte) angetroffen werden, die angab, sich als Freier ausgegeben und einen Termin mit einer 21-Jährigen venezolanischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland vereinbart zu haben. Die 37-Jährige nannte als Grund hierfür, dass sie es ungerecht fände, dass sie Steuern zahle und sich um alle Dokumente kümmere, wohin gegen die 21-Jährige ihr durch die unerlaubte Prostitution die Kunden wegnehmen würde.

Nach Überprüfung der Personaldokumente der 21-Jährigen wurde festgestellt, dass sie sich unerlaubt und ohne gültigen Aufenthaltstitel in Deutschland aufhält. Im Zuge der Durchsuchung ihres Hotelzimmers konnten die Beamten zudem je eine geringe Menge Kokain und Cannabis auffinden. Beide Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Die 21-Jährige hat sich nicht nur bezüglich der Ordnungswidrigkeit der verbotenen Ausübung der Prostitution zu verantworten, sondern auch aufgrund eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie auf Grund der ausländerrechtlichen Verstöße. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 21-Jährige von der Polizeiinspektion aus entlassen.

Die abschließenden Ermittlungen führt weiterhin das Kommissariat 35 (Prostitution).

1124. Trickdiebstahl durch falschen Handwerker – Neuperlach

Am Mittwoch, 27.07.2022, gegen 16:00 Uhr, beauftragte eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München aufgrund einer Ameisenplage über eine Angehörige einen Kammerjäger.

Ein bislang unbekannter Täter wurde an der Wohnanschrift der über 80-Jährigen vorstellig und gab sich als Kammerjäger aus. Dadurch verschaffte er sich Zutritt zur Wohnung. Er sah sich kurz um und ging dann wieder raus, um Werkzeug zu holen. Zurück kam er in Begleitung einer weiteren bislang unbekannten Täterin.

Unter dem Vorwand, dass diese Person seine Frau sei und es dieser draußen zu heiß sei, setzte sich die Täterin mit Einverständnis der 80-Jährigen auf die Terrasse der Wohnung.

Nachdem der vermeintliche Kammerjäger seine Arbeiten beendet hatte, verließ dieser gemeinsam mit der unbekannten Frau die Wohnung.

Kurze Zeit später stellte die über 80-Jährige fest, dass ein Kuvert mit mehreren Tausend Euro Bargeld entwendet worden war. Die über 80-Jährige verständigte erst am Folgetag die Polizei.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 65 (u.a. Trickdiebstahl).

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 30 Jahre alt, 185 cm groß, schlank, sprach Hochdeutsch mit bayerischem Akzent, westeuropäischer Typ, blasse Gesichtsfarbe

Täterin 2

Weiblich, 20 Jahre alt, 160 cm groß, schlank

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Max-Beckmann-Straße und Etzwiesenstraße (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1125. Raub eines Fanschals – Altstadt

Am Samstag, 30.07.2022, gegen 22:05 Uhr, hielt sich ein 33-Jähriger aus Baden-Württemberg in München auf. Anlässlich des DFB-Pokalspiels des TSV 1860 München gegen Borussia Dortmund trug er einen Fanschal.

Am Frauenplatz wurde er von zwei ihm nicht bekannten Männern aufgefordert diesen Schal herauszugeben, da er ansonsten „abgestochen“ würde. Ein Messer wurde nicht gezeigt. Da der 33-Jährige nicht reagierte, sondern die Übergabe des Schals mehrfach verneinte, wurde ihm der Fanartikel vom Hals gerissen. Der 33-Jährige reagierte hierauf nicht, da er Angst hatte, dass es tatsächlich zu einem Angriff mit einem Messer kommen könnte.

Die zwei Männer konnten unerkannt in unterschiedliche Richtungen fliehen. Der 33-Jährige versuchte die Täter noch zu verfolgen, brach den Versuch jedoch ab und verständigte telefonisch die Polizei.

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung von Tatverdächtigen.

Der 33-Jährige wurde nicht verletzt.

Das Kommissariat 23 (u.a. Delikte im Zusammenhang mit Fußballspielen) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die zwei Täter konnten wie folgt beschrieben werden.

Täter 1:

Männlich, 25 Jahre alt, 175 cm groß, schlank, sprach Hochdeutsch, extrem kurze Haare und sehr hellhäutige Gesichtsfarbe

Täter 2:

Männlich, 20 Jahre alt, schlank, orientalisches Aussehen, glatte Haare

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Frauenplatzes und Neuhauser Straße (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1126. Festnahme nach versuchtem Wohnungseinbruch – Freimann

Am Freitag, 29.07.2022, gegen 21:15 Uhr, teilte eine 57-Jährige mit Wohnsitz in München über den Polizeinotruf 110 mit, dass soeben mehrere Männer über das offenstehende Fenster in ihre Wohnung in Freimann eingedrungen wären und Schubläden durchsucht hätten. Im Rahmen unverzüglich eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten zunächst vier verdächtige Personen am U-Bahnhof Alte Heide festgestellt werden.

Nachdem die Täterbeschreibungen der 57-Jährigen mit den vier Personen übereinstimmte, wurden diese einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Währenddessen konnten weitere Beschreibungsdetails von der 57-Jährigen erfragt und den festgehaltenen Personen zugeordnet werden. Eine fünfte männliche Person, die offensichtlich ebenfalls zu der Gruppe gehörte, befand sich an einem geparkten Pkw Opel in der Nähe der

U-Bahnstation. Der Pkw wurde in der Folge durchsucht. Hierbei konnten im Handschuhfach diverse Schmuckstücke und im Kofferraum mehrere Uhren aufgefunden werden. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt.

Die 18, 41, 21, 20 und 22-Jährigen rumänischen Staatsangehörigen, alle ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurden einem zuständigen Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Es ergingen Untersuchungshaftbefehle gegen alle fünf Tatverdächtigen.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft hierbei insbesondere, welchen weiteren Delikten die aufgefundenen Gegenstände zugeordnet werden können.

1127. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Unterhaching

Am Samstag, 30.07.2022, gegen 23:00 Uhr, sollte ein Pkw VW im Bereich der Ottobrunner Straße in Unterhaching durch eine Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Der Pkw-Führer ignorierte jedoch die Anhaltesignale der Polizeistreife und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Hierfür beschleunigte er sein Fahrzeug innerorts, auf teilweise Geschwindigkeiten über 100 km/h. Auf Grund dessen wurde die Nachfahrt durch die Polizeistreife zunächst im Bereich eines Bahnübergangs abgebrochen, um eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer oder Dritter auszuschließen.

Die weiteren intensiv geführten Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei verliefen erfolgreich. Im Bereich der Charles-de-Gaulle-Straße in München konnte er der Pkw schließlich durch eine Polizeistreife angehalten und der Kontrolle unterzogen werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer ein 14-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München war. Bei ihm im Fahrzeug befanden sich zwei weitere Insassen, ein 18-jähriger aus dem Landkreis München und ein 20-jähriger mit Wohnsitz in Niedersachsen.

In der Folge wurden die Erziehungsberechtigten verständigt. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde der 14-Jährige in die Obhut seiner Eltern übergeben. Es wurden unter anderem Anzeigen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs erstattet.

Die weitere Sachbearbeitung in diesem Fall wird durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.