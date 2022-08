GUNZENHAUSEN. (930) Am Sonntagmittag (31.07.2022) geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Balkon eines Mehrfamilienhauses in Gunzenhausen in Brand. Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Gegen 13:10 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Spitalstraße mitgeteilt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand auf einem Balkon im 1. OG lokalisieren. Die Flammen hatten sich zudem auf die Dachbalken der betroffenen Wohnung ausgebreitet. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und zu löschen.

Es wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird nach derzeitigem Kenntnisstand auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der noch unklaren Brandursache übernommen.

