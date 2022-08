Es waren die Kanuslalom-Weltmeisterschaften der Superlative für die Deutschen in Augsburg. „Es ist unsere WM auf unserem Kanal hier in Augsburg. Es ist unser Wasser“, hatte Cheftrainer Klaus Pohlen sein Team am Abend vor den Wettkämpfen noch angefeuert.

Das Halbfinale und das Finale fanden am Sonntag, 31.07.2022 im Olympiapark, Am Eiskanal in Augsburg statt und Polizeiobermeister Tasiadis erfüllte sich seinen Traum, die Goldmedaille in Augsburg zu behalten. Sideris fehlte der WM-Titel noch in seiner Sammlung. Nach einem souveränen Halbfinallauf gings ins Finale. Das Heim-Publikum peitschte den Polizeiobermeister Sideris durch den Eiskanal: „Geil, jetzt ist er da und das auch noch daheim. Das ist in Worte zu fassen, ist nicht so einfach“ so der überglückliche Goldmedaillengewinner. Das heimische Publikum feuerte ihren Lokalmatadoren in einer unglaublichen Hingabe an und trug ihn regelrecht durch die Strecke, auf die er als Drittletzter im Finallauf gegangen war. Nach dem Überfahren der Ziellinie war klar, eine Medaille wird es geben. Der Halbfinalschnellste Franz Anton, Polizei Sachsen, ging als letzter an den Start und holte sich Bronze. Somit war klar, der Goldmedaillengewinner hieß Sideris Tasiadis.

Auch Innen- und Sportminister Herrmann konnte sich von der tollen Stimmung und Leistung vor Ort selbst ein Bild machen, erlebte den Lauf von POM Tasiadis mit und konnte dem Angehörigen der Spitzensportförderung Sommer der Bayer. Polizei nach der Siegerehrung noch persönlich gratulieren. Mit einer überragenden Medaillen-Bilanz sicherte sich das Deutsche Team zudem den Gewinn der Nationenwertung bei dieser Heim-WM.