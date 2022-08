VILSBIBURG, LKR. LANSHUT. Eine 16-Jährige wurde gestern, 31.07.2022, gegen 01.35 Uhr von einem Zeugen auf dem Parkplatz am Färberanger vorgefunden und verständigte die Polizei.

Nach Angaben der 16-Jährigen habe sie ein bislang unbekannter Mann im südlichen Bereich des Parkplatzes unter Anwendung von Gewalt ins Gebüsch gezogen und dort sexuell belästigt.

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat vor Ort die Ermittlungen übernommen. Zu dem bislang unbekannten Mann liegen weder Beschreibung noch sonstige Hinweise vor.

Zeugenaufruf der Kripo Landshut

Wer am Sonntag, in der Zeit zwischen 01.20 Uhr und 01.45 Uhr verdächtige Beobachtungen oder sonstige Wahrnehmungen auf dem Parkplatz Färberanger/Stadtwerke gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kripo Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 01.08.2022, 10.05 Uhr