1491 - Türsteher attackiert

Innenstadt - In der Nacht von Freitag (29.07.2022) auf Samstag (30.07.2022) kam es zu einer Attacke auf das Sicherheitspersonal einer Diskothek in der Ludwigstraße. Vorausgegangen war die Belästigung einer 21-jährigen Besucherin der Lokalität. Ein 27-Jähriger hatte der Frau an den Hintern gefasst und musste nach Aufforderung durch die Türsteher die Diskothek verlassen. Den Vorfall bekam der 29-jährige Freund des 27-Jährigen mit und mischte sich ein. Er war augenscheinlich mit dem Platzverweis nicht einverstanden und ging kurzerhand mit einer abgebrochenen Flasche auf das Sicherheitspersonal zu. Die beiden Türsteher reagierten schnell und konnten den Angriff abwehren. Der 29-Jährige beleidigte die Türsteher und trat dabei um sich. Er konnte jedoch nach kurzem Gerangel fixiert werden. Kurze Zeit später trafen mehrere Polizeistreifen ein und nahmen den Sachverhalt vor Ort auf.

Aufgrund seines aggressiven und alkoholisierten Zustandes musste der 29-Jährige in den Polizeiarrest gebracht werden. Auch der 27-Jährige war alkoholisiert und erhielt einen Platzverweis. Beide Türsteher erlitten durch die Attacke leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst ambulant versorgt.

Gegen den 27-Jährigen sowie seinen 29-jährigen Freund wurden nun Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Delikte eingeleitet. Der 29-Jährige muss sich u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung verantworten.

1492 - Pkw landet nach Unfall auf dem Dach

Innenstadt - Am vergangenen Freitag (29.07.2022) kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden im Kreuzungsbereich Friedberger Straße / Inverness-Allee. Eine 54-Jährige wollte mit ihrem Toyota von der Friedberger Straße nach links abbiegen und übersah dabei die rote Ampelschaltung. Zur gleichen Zeit wollte eine 57-jährige Opel-Fahrerin auf der Friedberger Straße Richtung Osten über die Kreuzung fahren. Ihre Ampel hatte grünes Licht angezeigt. Durch den Zusammenstoß im Kreuzungsbereich kippte der Opel um und blieb auf dem Dach liegen. Ein Fahrzeuginsasse wurde durch den Unfall im Pkw eingeklemmt, konnte aber nach kurzer Zeit befreit werden. Es ergaben sich insgesamt nur leichte Verletzungen, die beiden Pkw waren jedoch nicht mehr fahrbereit und musste nach erlittenem Totalschaden im fünfstelligen Bereich abgeschleppt werden. Die Friedberger Straße wurde zur Unfallaufnahme gesperrt.

Die 54-Jährige erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

1493 - Polizeibeamter als Zeuge einer Körperverletzung

Innenstadt - In den frühen Morgenstunden des 31.07.2022 befand sich eine Polizeistreife im Bereich der Halderstraße auf Höhe der dortigen Diskothek. Im Vorbeifahren konnten die Beamten sehen, wie ein Mann eine andere Person frontal gegen den Oberkörper trat und danach umgehend die Flucht ergriff. Nach kurzer Verfolgung konnte der 21-Jährige gestellt werden und ergab sich den Beamten ohne Gegenwehr. Die Personalien der Beteiligten wurden notiert. Der zuvor getretene 22-Jährige war leicht verletzt und möglicherweise in einen Streit mit dem 21-Jährigen geraten. Der 21-Jährige war selbst am rechten Auge leicht verletzt, wollte hierzu aber keine Angaben machen. Ein Alkoholtest bei ihm ergab über 1,6 Promille. Auch den Türstehern der Disko war der Mann im Laufe der Nacht bereits mehrfach aufgefallen. Nach Aufnahme aller Daten erhielt der 21-Jährige einen Platzverweis. Er muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

1494 - Streit eskaliert: Mann bedroht mit Waffe

Oberhausen - Am Freitag (29.07.2022), gegen 18 Uhr, eskalierte ein zunächst verbaler Streit zwischen zwei Männern am Vorplatz des Oberhauser Bahnhofs. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an.Im Laufe der verbalen Auseinandersetzung zog ein 38-Jähriger eine Schusswaffe und drohte damit seinen 45-jährigen Kontrahenten. Der 45-Jährige reagierte geistesgegenwärtig und schlug dem 38-Jährigen die Waffe aus der Hand. Im Anschluss schlugen beide aufeinander ein. Mehrere Zeugen konnten die Auseinandersetzung mitverfolgen und alarmierten die Polizei. Der 38-Jährige lief nach kurzer Zeit mit der Waffe in Richtung Sallingerstraße davon und konnte durch die Polizei überwältigt werden. Dem Mann wurden umgehend Handschellen angelegt. Bei der Festnahme hatte er die Waffe nicht mehr bei sich und wurde zur Dienststelle gebracht. Bei einer Absuche des Nahbereichs konnte die Waffe dann an einem Baum aufgefunden und sichergestellt werden.

Der zuvor bedrohte 45-Jährige war am Vorplatz geblieben und hatte sich durch die Auseinandersetzung nur leichte Verletzungen zugezogen. Zu einer Schussabgabe war es nicht gekommen. Der 38-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen von der Dienststelle aus entlassen.

Gegen beide Männer wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Der 38-Jährige muss sich zudem noch wegen Bedrohung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. Ob es sich um eine scharfe Schusswaffe gehandelt hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

1495 - Alkoholisierter Autofahrer verhält sich renitent

Oberhausen - Am 29.07.2022, gegen 05:00 Uhr, wurde ein 40-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Mann konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Er hatte einen Wert von über 1,4 Promille, sodass eine Blutentnahme notwendig war. Nach Erläuterungen zum weiteren Vorgehen wurde der 40-Jährige zunehmend aggressiv und wollte sich unter keinen Umständen Blut abnehmen lassen. Im Krankhaus verhielt sich der Mann weiter unkooperativ und beleidigte die Beamten.

Zur Durchführung der Blutentnahme war es daher erforderlich, dem 40-Jährigen Handschellen anzulegen. Zudem musste er mit körperlichem Zwang fixiert werden. Im weiteren Verlauf musste zur Sicherstellung des Führerscheins eine zusätzliche Streifebesatzung unterstützen.

Aufgrund seines Verhaltens erwarten den Mann nun mehrere Ermittlungsverfahren. Er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten, Beleidung und Bedrohung verantworten

1496 - Pkw mutwillig beschädigt

Lechhausen - Am 29.07.2022 (Freitag), kurz vor Mitternacht, beschädigte ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand einen schwarzen Mercedes. Der SUV war an der Ecke Katzbachstraße / Steinmetzstraße abgestellt und wies mehrere Kratzspuren am vorderen rechten Kotflügel auf. Der Eigentümer gab an, dass sein SUV bereits mehrfach in ähnlicher Art und Weise beschädigt worden war. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Augsburg Ost und 0821/323 2310 entgegen.

1497 - Baustellencontainer aufgebrochen: Hoher Beuteschaden

Kriegshaber - In der Nacht vom 29.07.2022 auf den 30.07.2022, in der Zeit von 18:30 Uhr bis 06:45 Uhr, kam es zum Aufbruch mehrerer Baucontainer auf gleich zwei Baustellen. Auf der Baustelle in der Grenzstraße Höhe Hausnummer 83 und im Bereich Reinöhlstraße / Bürgermeister-Ackermann-Straße wurden Container aufgebrochen und mehrere Werkzeuge und Baumaschinen entwendet. An den Aufbrüchen waren wahrscheinlich mehrere Täter beteiligt. Diese verursachten einen Beuteschaden im oberen fünfstelligen Bereich. Eine genaue Auflistung des Beuteschadens steht noch aus.

Sachdienliche Hinweise werden von der PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610 entgegengenommen.

1498 - Trotz umgehender Reanimation verstorben

Göggingen - Am Freitag (29.07.2022), um 17:27 Uhr, wurde die Polizei zu einer kollabierten männlichen Person im Bereich der Haltestelle „Maria Stern“ in die Gögginger Straße gerufen. Bereits nach zwei Minuten traf die erste Streife am Bahnsteig ein und begann umgehend mit der Reanimation des Mannes. Nach Angaben von Zeugen war der Mann nach Verlassen der Straßenbahn plötzlich zusammengebrochen und regungslos am Boden liegengeblieben. Bei der Reanimation konnte auch eine zufällig anwesende Ärztin unterstützen. Vorerst wurde der 77-Jährige nach erfolgreicher Reanimation im stabilen Zustand ins Uniklinikum gebracht werden. Dort verstarb er jedoch nach einigen Stunden. Der 77-Jährige litt unter Vorerkrankungen. Diese waren aller Wahrscheinlichkeit nach ursächlich für den Zusammenbruch. Die Angehörigen des Verstorbenen wurden verständigt. Polizeiliche Ermittlungen zur Todesursache waren nicht notwendig.