1115. Zusammenstoß von zwei Pkw; drei Personen verletzt – Zamdorf

Am Samstag, 30.07.2022, gegen 06:15 Uhr, fuhr ein 63-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Kia Pkw auf der Eggenfeldener Straße stadteinwärts. Im Kia Pkw befand sich noch eine 44-jährige Beifahrerin (mit Wohnsitz in München). Es kam ihm ein 59-Jähriger mit Wohnsitz in München entgegen, der dort mit einem VW Pkw fuhr. Im Bereich der Kreuzung mit der Friedrich-Eckart-Straße kam es zu einem frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Zeugen des Unfalls alarmierten den Polizeinotruf 110. Sofort wurden zwei Streifen der Polizeiinspektion 21 (Au) sowie Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Unfallörtlichkeit geschickt. Bei dem Unfall wurden alle drei Fahrzeuginsassen verletzt. Alle drei Personen wurden danach vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Nach den ersten vorläufigen Erkenntnissen der Polizei geriet der Kia Pkw aus bislang unbekannten Gründen auf die Fahrspur des VW Pkw.

Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

Der 63-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



1116. Brand eines Wohnhauses – Englschalking

Am Samstag, 30.07.2022, gegen 04:10 Uhr, alarmierte eine Bewohnerin einer Doppelhaushälfte in Englschalking den Feuerwehrnotruf, da es auf einem Balkon des Hauses brannte. Die Polizei wurde ebenfalls informiert und mehrere Streifen der Münchner Polizei fuhren zu dem Wohnhaus und sperrten den Bereich um die Brandörtlichkeit ab.

Für die Brandbekämpfung auf dem Balkon und im Dach des Hauses waren umfangreiche Löscharbeiten der Münchner Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr notwendig.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt und es entstand ein Sachschaden von über 250.000 Euro.

Die ersten Ermittlungen der Münchner Polizei ergaben Hinweise auf eine fahrlässige Brandstiftung. Die Ermittlungen des Kommissariats 13 (Branddelikte) dauern an.



1117. Zusammenstoß von Pkw mit Fußgänger; dieser wird schwer verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Freitag, 29.07.2022, gegen 23:35 Uhr, befand sich ein 52-jähriger polnischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland auf dem Gehweg der Lindwurmstraße.

Zur gleichen Zeit fuhr auf der Lindwurmstraße ein 55-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw. Im Kreuzungsbereich mit der Goethestraße wollte der 52-Jährige die Fahrbahn der Lindwurmstraße zu Fuß überqueren.

Nach den ersten Ermittlungen der Polizei zeigte die dortige Fußgängerampel für ihn rotes Licht. Beim Überqueren wurde er vom Außenspiegel des vorbeifahrenden Mercedes erfasst und dadurch auf die Fahrbahn geschleudert. Bei dem Unfall verletzte er sich schwer.

Zeugen alarmierten den Polizeinotruf 110, woraufhin mehrere Streifen der Münchner Polizei und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Unfallörtlichkeit geschickt wurden.

Der 52-Jährige wurde nach einer notfallmedizinischen Versorgung vor Ort vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme der Münchner Polizei mussten mehrere Fahrstreifen der Lindwurmstraße gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



1118. Festnahme eines Tatverdächtigen nach einer sexuellen Belästigung – Ludwigsvorstadt

Am Samstag, 30.07.2022, gegen 21:40 Uhr, besuchten zwei 25-Jährige (beide mit Wohnsitzen in München) eine Kinovorstellung. Während dieser setzte sich neben eine der beiden Frauen ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in München und begann kurz darauf sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen und hielt während dessen Blickkontakt zu einer der beiden Frauen. Im weiteren Verlauf streichelte er zudem mit seiner Hand über den Oberschenkel der neben ihm sitzenden Frau.

Die beiden Frauen kontaktierten daraufhin einen Angestellten des Kinos, welcher die Polizei über den Notruf 110 verständigte. Die Beamten konnten den 33-Jährigen noch am Tatort festnehmen. Nach der Anzeigenerstattung (wegen einer sexuellen Belästigung und einer Erregung öffentlichen Ärgernisses) und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



1119. Verurteilung von zwei Serientätern von zurückliegenden Einbrüchen in Firmengebäude – Stadtgebiet München

-siehe Medieninformation vom 15.11.2021, Nr. 1734

Wie bereits in der o.g. Medieninformation berichtet wurde, konnten zwei Tatverdächtige am Sonntag, 14.11.2021, gegen 02:30 Uhr, auf frischer Tat festgenommen werden. Dabei handelte es sich um einen 48-Jährigen und einen damals 28-Jährigen, beides kroatische Staatsbürger mit Wohnsitzen in Kroatien.

Aufgrund umfangreicher und akribischer Ermittlungen des Kommissariats 51 (Einbruchsdelikte) konnten letztlich den beiden Tatverdächtigen 21 Taten zugeordnet werden. Aufgrund der hohen Anzahl von Versuchen (21 Taten, davon 14 Versuche) und der dort geringen Spurenlage wurde letztendlich durch die Staatsanwaltschaft München I für zehnTaten Anklage erhoben.

Das Landgericht München I verurteilte für acht der zehn Taten wie folgt:

• Der 29-Jährige erhielt eine Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten, dazu wurde die Einziehung von Wertersatz in Höhe von über 170.000 Euro angeordnet.

• Der 48-Jährige erhielt eine Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren und 1 Monat, dazu wurde die Einziehung von Wertersatz in Höhe von knapp 160.000 Euro angeordnet.

1120. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw und anschließendem Zusammenstoß mit Fußgänger; drei Personen verletzt – Isarvorstadt

Am Donnerstag, 28.07.2022, gegen 16:20 Uhr, befuhr ein 92-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Ford Pkw die Auenstraße in Richtung Roecklplatz.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 26-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg mit einem Renault Pkw in gleicher Richtung.

In der Auenstraße stieß der 92-Jähriger mit der rechten Fahrzeugfront des Ford gegen die Heckstoßstange des vorausfahrenden Pkw. Der 92-Jährige setzte seine Fahrt auf der Auenstraße fort und kam auf Höhe des Roecklplatzes nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen auf den Gehweg und stieß dort mit seinem rechten Außenspiegel gegen einen 50-jährigen Fußgänger mit Wohnsitz in München. Nach einigen Metern Fahrt auf dem Gehweg stieß der 92-Jährige frontal gegen einen im Grünstreifen befindlichen Baum und kam dadurch zum Stehen.

Beide Pkw-Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und danach vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fußgänger wurde leicht verletzt und wollte selbst zum Arzt gehen.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von über 5.000 Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.