BAMBERG. In der Nacht auf Sonntag sprachen zwei Unbekannte einen jungen Mann am Busbahnhof in Bamberg an. Bei einer anschließenden Umarmung entwendeten sie unbemerkt dessen Smartphone. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Mithilfe.

Am Sonntag, gegen 1 Uhr, befand sich der 24-Jährige am zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in der Promenadestraße. Nachdem zwei Männer auf ihn zugekommen waren und ihn nach einer Zigarette gefragt hatten, umarmte ihn einer der Tatverdächtigen. Diese Gelegenheit nutzte er wohl, um das Handy des 24-Jährigen zu stehlen, welches er in seiner Hosentasche trug. Wenig später stellte der junge Mann das Fehlen seines Smartphones fest. Doch zu diesem Zeitpunkt war das Duo bereits verschwunden.

Nachdem der 24 Jahre alte Mann erfolglos im Stadtgebiet nach den beiden gesucht hatte, verständigte er die Polizei.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Unbekannter etwa 25 Jahre alt nordafrikanisches Aussehen trug eine gestreifte Jacke der Marke Tommy Hilfiger

2. Unbekannter etwa 25 Jahre alt nordafrikanisches Aussehen hatte schulterlange Haare



Die Kriminalpolizei Bamberg sucht Zeugen. Personen, die den Trickdiebstahl beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise zu den beiden Männern geben können, werden gebeten, sich mit den Kripobeamten aus Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.