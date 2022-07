Unfall auf der Autobahn A96 – Sekundenschlaf als Unfallursache

WEISSENSBERG. Am Sonntagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A96 in Fahrtrichtung Lindau. Dabei hat der 64-jährige PKW-Fahrer aus der Schweiz die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, schleuderte in die Mittelleitplanke und kam in der Böschung rechts neben der Fahrbahn letztlich zum Stehen. Dabei wurde seine 59-jährige Beifahrerin schwer verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus St. Gallen verbracht. Der Fahrer des PKW wurde nur leicht verletzt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Lindau musste für ca. anderthalb Stunden komplett gesperrt werden. Es waren fünf Fahrzeuge der Feuerwehr Weißensberg und Lindau, sowie acht Fahrzeuge des Rettungsdienstes im Einsatz. Als Unfallursache gab der Fahrer an, dass er eingeschlafen sei. Es wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der Unfall wurde von einem bislang unbekannten Zeugen beobachtet, welcher auch zunächst Erste Hilfe leistete. Dieser entfernte sich jedoch von der Unfallstelle bevor die Polizei am Einsatzort eintraf und die Personalien erhoben werden konnten. Der Zeuge wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lindau unter Tel. 08382/910-0 zu melden.

(PI Lindau)

