BAMBERG. Vergangenen Freitag entwendeten Unbekannte mehrere hundert Injektoren von einer Speditionsfirma im Hafengebiet. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Freitagmittag, in der Zeit von 11 Uhr bis 13 Uhr, stahlen die Täter die Injektoren vom Firmengelände in der Regnitzstraße und entkamen anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Die Düsen, mit einem Gesamtgewicht von knapp 400 Kilogramm, waren auf einer Palette im Lagerbereich deponiert. Der Entwendungsschaden beträgt etwa 150.000 Euro.

Die Beamten gehen davon aus, dass die Diebe zur Tatausführung einen Gabelstapler oder ein ähnliches Gefährt und zum anschließenden Abtransport ein Fahrzeug mit hohem zulässigen Gesamtgewicht benutzt haben.

Personen, die am Freitagmittag in der Regnitzstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.