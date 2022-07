GRIESSTÄTT, LKR. ROSENHEIM. Am späten Samstagnachmittag ist ein Motorradfahrer alleinbeteiligt von der Staatsstraße 2079 im Landkreis Rosenheim abgekommen und anschließend eine Böschung hinunter gestürzt. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Polizeiinspektion Wasserburg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Am 30.07.2022 kam es gegen 17:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang in Griesstätt. Ein 56-jähriger Mann befuhr hierbei mit seinem Kraftrad die Staatsstraße 2079 von Griesstätt kommend in Fahrtrichtung Bundesstraße 15. In einer Linkskurve vor der Brücke verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Auf dem Bankett bzw. dem Grünstreifen konnte er aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht mehr abbremsen und fuhr rechts an der Innbrücke vorbei. Dies führte dazu, dass der Mann mit seinem Fahrzeug eine mehrere Meter tiefe Böschung hinunterstürzte.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimation durch Ersthelfer und Rettungsdienst erlag er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Am Kraftrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000,- Euro.

Die Feuerwehr Griesstätt war mit mehreren Fahrzeugen und circa 20 Mann vor Ort. Sie übernahmen verkehrsleitende Maßnahmen. Die Staatsstraße musste aufgrund der Bergung kurzfristig komplett gesperrt werden.