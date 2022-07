GÖßWEINSTEIN, LKR. FORCHHEIM. Bislang unbekannte Täter brachen am Freitag in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Gößweinstein ein. Die Kriminalpolizei Bamberg sucht Zeugen.

Die Einbrecher nutzten in der Zeit von Freitagnachmittag, 16.15 Uhr, bis Freitagabend, 22 Uhr, die Abwesenheit der Bewohnerin und drangen in die Wohnung in der Straße „Am Bärenstein“ ein. Dort durchwühlten sie sämtliches Mobiliar und fanden Geld, welches die Täter an sich nahmen. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Zeugen, die von Freitagnachmittag bis Freitagabend verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Straße „Am Bärenstein“ gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.