COBURG. Erneut gelang es Betrügern, unter Vorspiegelung einer Unfallsituation, Wertgegenstände zu ergaunern. Am Freitagnachmittag übergab ein Ehepaar Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro an einen unbekannten Mann. Die Kripo Coburg sucht Zeugen.

Das ältere Paar erhielt am Nachmittag einen Anruf von einer Frau, die sich als Polizistin ausgab. Sie behauptete, die Tochter der beiden hätte einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Kind ums Leben gekommen sei. Nun sollten die Senioren so viele Wertsachen wie möglich als Sicherheitsleistung bezahlen. Nur so käme ihre Tochter aus der Haft frei.

Dieser Aufforderung kamen sie nach. Sie suchten sämtlichen Schmuck zusammen und begaben sich gegen 17 Uhr vor ein Seniorenwohnheim im Max-Böhme-Ring. Dort überreichten sie die Schmuckstücke in einem schwarzen Kästchen an eine männliche Person. Eine nähere Beschreibung des Abholers ist nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die am Freitagnachmittag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich des Max-Böhme-Ring wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Kriminalbeamten aus Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 in Verbindung zu setzen.

Die oberfränkische Polizei warnt vor der bekannten Betrugsmasche: