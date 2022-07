WÜRZBURG. Am Dienstagabend hat die Würzburger Polizei einen 46-Jährigen vorläufig festgenommen, nachdem die Beamten in dessen Wohnung rund ein halbes Kilogramm Cannabis und zugehörige Aufzuchtutensilien aufgefunden hatten. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen übernommen und prüft nun insbesondere den Umfang des Drogenhandels.



Nach Hinweisen auf den Besitz und den Handel mit Betäubungsmitteln hatte die Staatsanwaltschaft Würzburg einen Beschluss zur Wohnungsdurchsuchung des 46-jährigen Mannes erwirkt, der am vergangenen Dienstag vollzogen wurde. Hierbei haben die Beamten unter anderem Aufzuchtanlagen für Cannabispflanzen, rund ein halbes Kilogramm Marihuana und mehrere tausend Euro, die mutmaßlich aus dem Handel mit Betäubungsmitteln stammen, aufgefunden und beschlagnahmt.



Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Dieser muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten.