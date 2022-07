1107. Verkehrsunfall bei Überholvorgang; vier Personen verletzt – Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Am Donnerstag, 28.07.2022, gegen 07:10 Uhr, fuhr eine 26-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg mit einem Pkw VW auf der Kreisstraße M24 (Hohenbrunner Straße) von Siegertsbrunn aus kommend in Richtung Hohenbrunn. Als Beifahrerin befand sich im Fahrzeug eine 55-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 26-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw Peugeot die Kreisstraße in entgegengesetzter Richtung. Mit im Fahrzeug befand sich ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München (Beifahrer).

Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholte die 26-jährige Fahrerin des Pkw VW wenige hundert Meter nach der Einmündung zur Eichbaumstraße ein langsamer fahrendes Fahrzeug und scherte hierzu auf die Gegenfahrbahn aus. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Peugeot, wodurch der Pkw VW in ein links neben der Fahrbahn befindliches Maisfeld geschleudert wurde.

Die 55-jährige Beifahrerin im Pkw VW wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste in der Folge durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst zur stationären medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die drei weiteren Fahrzeuginsassen wurden jeweils leicht verletzt und wurden durch den Rettungsdienst zur ambulanten, medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Am Maisfeld entstand ein leichter Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Die Kreisstraße M24 musste bis etwa 10:00 Uhr komplett gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.



1108. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad, eine Person verletzt – Ottobrunn

Am Donnerstag, dem 28.07.2022, gegen 19:50 Uhr, beabsichtigte ein 77-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw Skoda aus einem Grundstück auf die Rosenheimer Landstraße einzufahren.

Zeitgleich befuhr ein 34-Jähriger, ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis München, mit einem Kraftrad Suzuki die Rosenheimer Landstraße in ortsauswärtige (südliche) Richtung.

Beim Einfahren des Pkw kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrer des Kraftrades, welcher trotz eingeleiteter Vollbremsung einer Kollision nicht vermeiden konnte. Durch den Zusammenstoß kam der 34-Jährige zu Sturz und wurde schwer verletzt. Er wurde in der Folge durch den Rettungsdienst zur stationären medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Im Rahmend der Unfallaufnahme musste die Rosenheimer Landstraße für über eine Stunde gesperrt werden. Zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Münchner Verkehrspolizei übernommen.



1109. Organisierter Callcenterbetrug; Schockanruf – Aschheim

Am Donnerstag, 28.07.2022, gegen 13:45 Uhr, wurde eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in Aschheim von einem bislang unbekannten Täter telefonisch kontaktiert. Dieser gab sich als Sohn der über 80-Jährigen aus und konfrontierte diese direkt damit, dass er in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen wäre, wodurch eine Frau ums Leben gekommen sei.

Aus diesem Grund sei es nun erforderlich einen Bargeldbetrag in Höhe von 125.000 Euro als Kaution zu hinterlegen. Durch die manipulative Gesprächsführung gelang es dem Täter, die über 80-Jährige dazu zu bewegen, Wertgegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro und mehrere tausend Euro Bargeld in einer Tüte zu legen und diese gegen 15:30 Uhr im Eingangsbereich zum Friedhof in der Eschenstraße in Aschheim an einen bislang unbekannten Abholer zu übergeben.

Dieser entfernte sich unmittelbar nach der Übergabe in nördliche Richtung. Im Nachgang hatte die über 80-Jährige Kontakt zu ihrem Sohn, wodurch der Betrug bekannt wurde. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, auch unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers, verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Die AG Phänomene hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Der Abholer wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, west- nordeuropäische Erscheinung, dunkle Kappe, grau-blau kariertes Hemd, grau-blaue kurze Jeanshose, helle Turnschuhe



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ismaninger Straße/Münchner Straße/Kirchenweg/Erdinger Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, AG Phänomene, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei. In manchen Fällen wird dieser Sachverhalt auch direkt durch einen vermeintlichen Angehörigen mitgeteilt.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.



1110. E-Scooter-Fahrerin fährt alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis – Lochhausen

Am Donnerstag, 28.07.2022, gegen 20:40 Uhr, bemerkte eine Streife der ersten Polizeieinsatzhundertschaft in der Eschenrieder Straße Ecke Scharinenbachstraße eine 44-Jährige mit Wohnsitz in München. Diese befuhr mit einem E-Scooter die dortige Straße.

Den Beamten fiel auf, dass die 44-Jährige ohne ein erforderliches Versicherungskennzeichen unterwegs war. Zudem war auf dem E-Scooter ein Sitz vorhanden, weshalb eine entsprechende Fahrerlaubnis erforderlich wäre.

Bei der durchgeführten Anhaltung durch die Polizei konnte festgestellt werden, dass die 44-Jährige alkoholisiert war und nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Zudem liegt aufgrund des fehlenden Versicherungskennzeichens ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt vor. Der freiwillig durchgeführte Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Alkoholisierung und es wurde im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt.

Der E-Scooter wurde sichergestellt und es wurde ein Gutachten zur Ermittlung der technischen Daten veranlasst. Somit wird gegen die 44-Jährige ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen führt die Verkehrspolizei München.



1111. Sexuelle Belästigung und Exhibitionistische Handlung – Altstadt

Am Freitag, 29.07.2022, gegen 00:30 Uhr, befand sich ein 24-jähriger mit Wohnsitz in München gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin, einer 23-Jährigen, ebenfalls mit Wohnsitz in München, im Bereich des Bahnsteigs am U-Bahnhof Sendlinger Tor.

Dort beobachtete er zunächst, wie ein 33-jähriger somalischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland eine bis dato unbekannte Frau verbal belästigte und im weiteren Verlauf an das Gesäß der Unbekannten fasste.

Der 24-Jährige sprach den 33-Jährigen daraufhin sofort an, woraufhin er von der Unbekannten abließ. Im weiteren Verlauf befand sich der 24-Jährige weiterhin gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin im Zwischengeschoss des U-Bahnhofs Sendlinger Tor. Hier kam wiederum der 33-Jährige hinzu, entblößte seinen Unterleib und nahm sexuelle Handlungen an sich selbst vor.

Die 23-Jährige verständigte sofort den Polizeinotruf 110. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen verliefen erfolgreich. Der 33-Jährige konnte vor Ort festgenommen werden. Eine Anzeige wegen sexueller Belästigung zum Nachteil der Unbekannten, sowie eine Anzeige wegen exhibitionistischer Handlung wurden erstattet.

Die weitere Sachbearbeitung in diesem Fall erfolgt durch das Kommissariat 15 des Polizeipräsidiums München.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des U-Bahnhofs Sendlinger Tor Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Ebenso wird gebeten, dass sich die angesprochene und belästigte unbekannte Frau meldet.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15 (Sexualdelikte), Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



1112. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Freimann

Am Freitag, 29.07.2022, gegen 01:30 Uhr, fiel einer zivilen Polizeistreife der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) auf der Ingolstädter Straße ein Kraftfahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit auf.

Als die Beamten eine Verkehrskontrolle bei dem Pkw durchführen wollten, beschleunigte der Pkw und der Fahrer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten fuhren dem Pkw nach, wobei hier seitens des Fahrers des Pkw teils Geschwindigkeiten über 150 km/h erreicht wurden.

An einer Kreuzung im Bereich der Heidemannstraße/Paul-Hindemith-Allee überfuhr der Pkw-Fahrer trotz Rotlicht und mit weiterhin überhöhter Geschwindigkeit, ohne auf den Verkehr zu achten, die Kreuzung. Daraufhin brachen die Polizeibeamten die Nachfahrt zunächst ab, um eine Gefährdung für weitere Verkehrsteilnehmer und Dritte auszuschließen.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Pkw verliefen in der Folge dennoch erfolgreich. Der Pkw konnte auf einem Parkplatz im Bereich der Heidemannstraße festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt und zur Verwahrstelle abgeschleppt. Im späteren Verlauf konnte der Fahrzeughalter, ein 20-jähriger mit Wohnsitz in München ermittelt werden. Dieser räumte im Verlauf der Sachbearbeitung auf der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) die Fahrereigenschaft ein.

Der 20-Jährige wurde unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.



1113. Branddelikt – Moosach

Am Donnerstag, 28.07.2022, gegen 20:20 Uhr, setzte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Münchner Stadtteil Moosach einen Notruf ab, da dieser im Inneren des Hauses Brandgeruch wahrgenommen hatte.

Als die Feuerwehr wenig später am Brandort eintraf, konnte sie insgesamt zwei verschiedene Brandstellen lokalisieren. Die im Haus befindlichen Personen konnten durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr unverletzt ins Freie verbracht werden. Der Brand wurde in der Folge durch die Feuerwehr gelöscht.

Durch die erste Brandstelle im Bereich einer Waschmaschine im Keller des Mehrfamilienhauses wurden die Kellerräumlichkeiten stark verrußt. Die zweite Brandstelle befand sich im ersten Obergeschoss. Hier wurde durch den Brand eine Wohnungstür stark beschädigt und die betroffene Wohnung, als auch das Treppenhaus stark beschädigt.

Personen kamen durch das Brandgeschehen nicht zu Schaden.

Der Sachschaden wird aktuell auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13 (Branddelikte). Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen.



1114. Wichtige Hinweise zum Straßenverkehr während der European Championships 2022

Von Donnerstag 11.08.2022, bis Sonntag, 21.08.2022, finden in München und weiteren Landkreisen die European Championships 2022 mit vielen verschiedenen Austragungsörtlichkeiten statt. Deshalb kann es in diesem Zeitraum, insbesondere an den beiden Sonntagen, dem 14.08.2022 und 21.08.2022, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im südlichen und westlichen Oberbayern und in München kommen. An diesen Tagen finden Profi-Radrennen ausgehend von Murnau am Staffelsee und von Landsberg am Lech statt. Beide Straßenradrennen enden in München am Odeonsplatz, nachdem in der Landeshauptstadt mehrere Runden gefahren werden.

Für eine störungsfreie, ungehinderte und gefahrlose Durchführung dieser Radrennen müssen gerade an diesen Tagen sowohl auf der Radrennstrecke, als auch im übrigen Stadtgebiet Haltverbote aufgestellt werden. Wir bitten Sie diese verkehrsrechtlichen Anordnungen, die bereits einige Tage vorher zu sehen sind, zu berücksichtigen.

Entlang der Radrennstrecke abgestellte Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Beachten sie dazu bitte, dass die Fahrzeuge bereits vor dem Start der Sportveranstaltungen entfernt werden, damit die jeweiligen Aufbaumaßnahmen gewährleistet werden können.

Um Ihnen einerseits die Kosten der Verwarnung, andererseits auch erhebliche Kosten und Mühen durch die Abschleppung zu ersparen, bitten wir sie diese Haltverbote einzuhalten. Sollten Sie sich im Urlaub befinden, tragen Sie dafür Sorge, dass jemand (Freunde, Nachbarn) spätestens alle drei Tage einen Blick auf ihr abgestelltes Auto hat und dieses notfalls umparken könnte.

Die Route der beiden Straßenradrennen und weitere Details können Sie auf der Internetseite des Veranstalters https://www.munich2022.com/de ersehen.

Bei Rückfragen steht Ihnen Ihre örtliche Polizeiinspektion oder die Pressestelle des Polizeipräsidiums München gerne zur Verfügung.