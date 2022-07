SCHNAITSEE, LKR. TRAUNSTEIN. Am Donnerstagabend, 28. Juli 2022, kam ein Motorradfahrer (35) auf einer Staatsstraße im Gemeindebereich von Schnaitsee aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen ein Hindernis. Der Mann verstarb noch am Unfallort. Die Polizeiinspektion Trostberg nahm den Unfall auf und untersucht jetzt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft, wie es zu dem folgenschweren Verkehrsunfall kommen konnte.

Der folgenschwere Verkehrsunfall geschah am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr auf der Staatsstraße 2360 bei Waltlham (Gemeinde Schnaitsee). Ein 35-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Altötting fuhr mit seinem Motorrad Suzuki von dem Kreisverkehr Kreuzstraße in Richtung Waltlham. In der Linkskurve bei Waltlham fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache geradeaus und prallte neben der Straße gegen die Mauer eines Fahrsilos. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation erlag der 35-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Die Staatsstraße war während der Dauer der Unfallaufnahme bis 21.45 Uhr gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Schnaitsee war mit 25 Helfern vor Ort, sicherte die Unfallstelle ab und übernahm die Verkehrslenkung. Desweiteren waren zwei Rettungswägen, ein Notarzt und der Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Polizeiinspektion Trostberg nahm den Unfall auf und untersucht nun, wie es dazu kommen konnte.