RAMSAU BEI BERCHTESGADEN, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Der Fahrer eines Motorrads kam bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 28. Juli 2022, auf der Bundesstraße 305 bei Ramsau ums Leben. Seine Ehefrau und Mitfahrerin wurde lebensgefährlich verletzt von einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Ein Sachverständiger unterstützt die ermittelnde Polizeiinspektion Berchtesgaden nun bei der genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs.

Am Donnerstag kam es gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße 305 (Deutsche Alpenstraße) in Ramsau zu einem tödlichen Motorradunfall. Nach ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Berchtesgaden fuhr zu dieser Zeit ein österreichisches Ehepaar aus Saalfelden am Steinernen Meer mit einem Motorrad KTM von Ramsau kommend in Richtung Schneizlreuth. Der 58-jährige Motorradlenker war auf Höhe der Einmündung des Lehenmühlwegs, im Auslauf der vorangegangenen, langgezogenen Linkskurve, aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Nach einer kurzen Fahrtstrecke im angrenzenden Grünbereich hatte das Motorrad abgehoben, war einige Meter durch die Luft geflogen und schließlich gegen die Betonwand einer Unterführung geprallt.

Bei dem Unfall zog sich der 58-jährige Motorradlenker tödliche Verletzungen zu. Seine ebenfalls 58 Jahre alte Ehefrau, die als Sozia auf dem Motorrad saß, wurde lebensgefährlich verletzt. Sie kam nach einer Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus nach Salzburg.

Die Polizeiinspektion Berchtesgaden nahm den Verkehrsunfall auf. Auf Weisung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein wurde ein Sachverständiger an die Unfallstelle zur Unterstützung der Polizei bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Bundesstraße 305 musste für etwa ein halbe Stunde zur Gänze gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Ramsau leitete währenddessen den Verkehr um.