TRAUNSTEIN / TRAUNREUT. Am Mittwoch, 20. Juli 2022, durchsuchten die Rauschgiftfahnder der Kripo Traunstein mit Unterstützung umliegender Dienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd drei Wohnungen in Traunstein und Traunreut. Dabei konnten Kokain, Amphetamin, mutmaßliches Drogengeld und eine scharfe Waffe sichergestellt und mehrere Tatverdächtige festgenommen werden. Drei Personen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt, zwei davon kamen in Untersuchungshaft.

Am Mittwoch, 20. Juli 2022, drangen 35 Polizeibeamte der Kripo Traunstein und umliegender Dienststellen gegen 12.45 Uhr zeitgleich in drei Wohnungen in Traunstein und Traunreut ein. Bei den Durchsuchungen stellten die Rauschgiftfahnder ca. 1 Kilogramm Kokain, etwa 1,5 Kilogramm Amphetamin, mutmaßliches Drogengeld in mittlerer fünfstelliger Höhe, eine scharfe und schussbereite Pistole mit Munition und zahlreiche weitere Beweismittel sicher. Mehrere Personen wurden vorläufig festgenommen.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt das für Rauschgiftdelikte zuständige Fachkommissariat K4 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein wegen des Verdachts eines Verbrechens des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen und mit Waffen. Gegen drei der Festgenommenen – einen 41-Jährigen, einen 47-Jährigen und eine 34-Jährige – stellte die sachleitende Staatsanwaltschaft Traunstein Haftanträge. Die Beschuldigten wurden von den Ermittlern der Kripo tags darauf, am 21. Juli, dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ. Die beiden männlichen Tatverdächtigen wurden in Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft gebracht. Gegen die Frau wurde der Haftbefehl unter Auflagen vom Richter außer Vollzug gesetzt, sie kam auf freien Fuß.

Bereits im Mai 2022 hatten die Ermittler der Kripo Traunstein im Zusammenhang mit den derzeitigen Ermittlungen einen 42 Jahre alten Mann festgenommen. Er gilt als Abnehmer von Drogen und war im Besitz einer erheblichen Menge Kokain. Der Mann sitzt seitdem ebenfalls in Untersuchungshaft.