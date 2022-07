Inhalt:

1105. Vermisstenfall – Neuperlach

1106. Mehrere Betrugsfälle durch Änderung von Zahlungsdaten – Stadtgebiet und Landkreis München

Am Mittwoch, 27.07.2022 verließ eine 13-Jährige mit Wohnsitz in München in den Morgenstunden die elterliche Wohnung in Neuperlach und begab sich zu ihrer Schule am Krehlebogen (Altperlach). Dort sprach sie gegen 08:10 Uhr kurz mit einer Mitschülerin, entnahm eine Trinkfalsche aus ihrem Rucksack und teilte dieser mit, dass sie nun gehen würde. Im Anschluss verließ die 13-Jährige das Schulgelände und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt kehrte die 13-Jährige nicht nach Hause zurück. Trotz intensiver polizeilicher Fahndungsmaßnahmen, insbesondere einer Überprüfung möglicher Aufenthaltsorte (auch in anderen Bundesländern) sowie in den öffentlichen Verkehrsmitteln, konnte die Vermisste bislang nicht angetroffen werden.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

weiblich, 164 cm groß, etwa 52 kg, schlanke Statur, schwarze, lockige, schulterlange Haare, bekleidet mit weiß-grauem T-Shirt, weiße Jogginghose, weiße Turnschuhe der Marke „adidas“, führt kein Mobiltelefon mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vermisstenfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Nähere Informationen zu der Vermissten sind unter nachfolgendem Link abrufbar:

Die Polizei München warnt insbesondere Unternehmen vor einer aktuellen Betrugsmasche. Unbekannte Täter manipulieren hierbei den E-Mail-Verkehr zwischen Geschäftspartnern, um im Anschluss durch veränderte Zahlungsdaten widerrechtlich das Geld aus Überweisungen zu erlangen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand erlangen die Täter auf bislang nicht abschließend feststehende Art und Weise (möglicherweise über sog. Phishing-Mails) Zugang zum E-Mail-Verkehr der geschädigten Unternehmen. Dieser wird über einen gewissen Zeitraum beobachtet und anschließend manipuliert. Die Manipulation erfolgt beispielsweise über das Verschieben von E-Mails mit ihrem eigentlichen Geschäftspartner in einen Spam-Ordner. Im E-Mail-Eingang wird anschließend nicht mehr mit ihrem Geschäftspartner kommuniziert, sondern nunmehr mit den Tätern. Im Anschluss werden die Kontodaten berechtigter Rechnungen unbemerkt verändert oder eine entsprechende Veränderung mitgeteilt.

Die in der Folge angewiesenen Überweisungen erfolgen somit nicht mehr auf das Konto der begünstigten Unternehmen, sondern auf ausländische Bankverbindungen.

Durch diese Begehungsweise wurden in den vergangenen Wochen bei vier geschädigten Unternehmen Beträge im Wert von insgesamt über 1.000.000 Euro erlangt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fällen führt das Kommissariat 122 (Cybercrime)

Präventionshinweise:

Überprüfen Sie den Absender einer Nachricht. Sollte dieser mitteilen, dass sich Kontodaten geändert haben, überprüfen sie die E-Mail-Adresse auf (möglicherweise auch nur minimale) Abänderungen. In manchen Fällen stimmt zwar die angezeigte E-Mail-Adresse mit der hinterlegten Kundenadresse überein, die tatsächliche Versand-E-Mail-Adresse jedoch nicht. Um das zu überprüfen, gehen Sie mit dem Cursor auf die angezeigte Email-Adresse. Anschließend wird ein Fenster angezeigt, welches die tatsächlich hinterlegte E-Mail-Adresse offenlegt.

Sollten Sie Zweifel haben, halten Sie telefonische Rücksprache mit ihrem Geschäftspartner. Vermeiden Sie zur Verifizierung den Kontakt per E-Mail.

Achten Sie in ihrem E-Mail-Postfach auf weitergeleitete E-Mails bzw. neue Regeln. Prüfen Sie hierzu insbesondere auch den „Spam“-Ordner und den Ordner „gelöschte Objekte“.

Legen Sie bei Überweisungen einen festen Ansprechpartner fest

Sollten Sie dennoch Opfer der Betrugsmasche werden, kontaktieren Sie unverzüglich die Polizei und ihre Bank.

Weitere Präventionshinweise finden Sie auf der Seite der Präventionsstelle des Polizeipräsidiums München:

