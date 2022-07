1472 - Frau wird von Mann sexuell belästigt

Innenstadt - Heute Nacht (28.07.2022), gegen 03:45 Uhr, hielt sich eine 27-jährige Frau mit ihrer Freundin in der Baumgartnerstraße (Bereich der 20er Hausnummern) auf. Ein 19-Jähriger näherte sich der Frau, griff ihr unter den Rock in den Intimbereich und flüchtete anschließend. Die Frau verständigte umgehend die Polizei, welche sofort mit mehreren Streifenwägen eine Fahndung nach dem Flüchtenden einleitete. Als eine Polizeistreife einen Mann im Bereich der Hochschule erblickte, trat dieser die Flucht an. Die Beamten holten den Mann schnell ein und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen sexueller Belästigung ermittelt.

1473 - Exhibitionist auf P+R-Parkplatz

Oberhausen - Am 27.07.2022, gegen 17:50 Uhr, hielt sich eine 38-jährige Frau auf dem P+R-Parkplatz am Ende der Donauwörther Straße auf, als ihr ein Mann auffiel, der an seinem Penis manipulierte und Blickkontakt zu ihr aufnahm. Die Frau verständigte hierauf umgehend die Polizei. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten den 52-jährigen Mann schließlich in seinem Pkw auf dem Parkplatz fest und nahmen ihn vorläufig fest. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Exhibitionistischen Handlungen eingeleitet. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

1474 - Raubdelikt bei der City-Galerie: Zeugenaufruf

Innenstadt - Am Mittwoch, 27.07.2022, kurz vor 22.00 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann von drei bislang unbekannten Männern in den Grünanlagen in der Nähe der City-Galerie bedroht und zur Herausgabe von Wertsachen aufgefordert. Als er sich gegen die körperliche Attacke wehrte, wurde ihm seine Laptoptasche samt Inhalt gewaltsam entwendet. Hierbei wurde der Geschädigte leicht verletzt. Danach flüchteten die drei Täter in Richtung Nagahama-Allee.

Die Täter konnten von dem Geschädigten folgendermaßen beschrieben werden:

Das Trio war zwischen 20 und 30 Jahren alt, alle trugen dunkle Oberbekleidung, kurze Jeanshosen und weiße FFP2-Masken. Sie sprachen gebrochen deutsch.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Kripo Augsburg unter 0821/ 323 3810 zu melden.

1475 - Am Telefon ums Geld gebracht

Herrenbach - Beinahe gelang es gestern Vormittag (27.07.2022) Telefonbetrügern eine 39-jährige Augsburgerin um ihr Geld zu bringen. Die Frau erhielt zunächst einen Anruf von der vermeintlichen Behörde EUROPOL. Ihr wurde vorgegaukelt, dass auf ihren Namen unrechtmäßig Bankkonten eröffnet wurden und sie zur eigenen Vermögenssicherung eine Überweisung auf ein sicheres Konto vornehmen müsse. Den Tätern gelang es die 39-Jährige derartig zu manipulieren und zu instruieren, dass sie letztlich nahezu 5.000 Euro auf ein ausländisches Konto überwies. Erst nach der Überweisung konnte die Frau wieder klare Gedanken fassen, sodass sie sich ihrem Mann anvertraute und der Betrug auffiel. Eine sofortige Rücksprache mit ihrer Bank ergab, dass die Geldüberweisung vermutlich noch gestoppt werden kann und ihr dadurch kein Schaden entstehen würde.



Haunstetten - Ähnlich erging es auch einem 41-jährigen Augsburger, der gestern Abend von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter kontaktiert wurde. Angeblich habe jemand versucht ein ausländisches Mobiltelefon mit seinem Onlinekonto zu verknüpfen um damit Überweisungen vornehmen zu können. Um die Verknüpfung des Mobiltelefons wieder aufzulösen, sei die Übermittlung einer TAN (Transaktionsnummer für Onlineüberweisungen) an den Bankmitarbeiter notwendig. Nach anfänglichem Zögern, ließ sich der 41-Jährige durch die Beharrlichkeit des Anrufers zur Herausgabe der TAN überreden. Später stellte er fest, dass etwa 8.000 Euro von seinen Konten abgebucht wurden. Eine Rückbuchung dürfte in diesem Fall nicht mehr möglich sein.

Die Polizei rät bei derartigen Anrufen sofort aufzulegen und sich nicht auf das Gespräch einzulassen. Behörden oder Banken werden nie derartige Sachverhalte telefonisch besprechen, zu einer sofortigen Geldüberweisung oder auf die Herausgabe persönlicher Daten drängen.

Weitere Informationen erhält man unter www.polizei-beratung.de.

1476 - Einbruch

Spickel - Letztes Wochenende (23.07.2022 bis 24.07.2022) brach ein Unbekannter in ein Anwesen in der Thomas-Mann-Straße (Bereich der einstelligen Nummern) ein. Während der Abwesenheit der Bewohner gelangte der Täter offensichtlich über den Keller in das Objekt ein und durchwühlte mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Insgesamt erbeutete er diverse Gegenstände, darunter auch Schmuck und Uhren, im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

1477 - Ladendieb greift Polizeibeamte an

Pfersee - Am 27.07.2022, gegen 13:40 Uhr, begab sich eine Polizeistreife zur Aufnahme eines Ladendiebstahls zu einem Supermarkt in die Augsburger Straße (Bereich der 20er Hausnummern). Vor Ort trafen die Beamten auf einen 26-jährigen Mann, der beim Erblicken der Beamten einen Fluchtversuch startete. Die Beamten verfolgten ihn in den Hinterhof des Supermarktes, wo er plötzlich stehen blieb und einen Beamten angriff. Hierbei entstand ein Gerangel, bei dem der Mann mehrfach mit der Faust in das Gesicht des Polizeibeamten schlug. Gemeinsam mit seiner Kollegin und unter Einsatz des Pfeffersprays gelang es schließlich der Streifenbesatzung den Mann zu Boden zu bringen und ihn zu fixieren. Er stand offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Bei dem Einsatz zog sich der Beamte erhebliche Verletzungen, wie Schürfwunden, Platzwunden und Prellungen zu. Er musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden und war zunächst nicht mehr dienstfähig. Die Beamtin und der 26-Jährige Täter wurden nur leicht verletzt. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Ladendiebstahls eingeleitet.