WOLLBACH, LKR. RHÖN-GRABFELD. Seit Donnerstag befindet sich ein 52-Jähriger in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, seine Ex-Lebenspartnerin in der Nacht zum Mittwoch mit dem Tode bedroht und gewürgt zu haben. Beamte der Polizeiinspektion Bad Neustadt hatten den Beschuldigten auf frischer Tat vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen haben inzwischen die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Schweinfurt übernommen.



Kurz nach 02.30 Uhr hatte die Geschädigte in der Nacht zum Mittwoch den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass ihr Ex-Freund in ihre Wohnung in Wollbach eingedrungen sei. Als die Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Neustadt kurz darauf am Einsatzort eintraf, wurde sie auf Hilferufe der Frau aufmerksam. Die Beamten verschafften sich sofort Zutritt zur Wohnung und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest, der die Geschädigte zwischenzeitlich bedroht, gewürgt und dabei leicht verletzt haben soll. Wie der Mann in die Wohnung gelangt war, ist ebenso wie das Tatmotiv derzeit noch unklar und Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.



Am Donnerstagvormittag wurde der Festgenommene auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen den 52-Jährigen die Untersuchungshaft u.a. wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags anordnete. Der Beschuldigte wurde nach der Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.