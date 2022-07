WÜRZBURG / INNENSTADT. Eine zunächst verbale Streitigkeit zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger hat sich am Dienstagabend in eine Straßenbahn verlagert und ist dort in einer körperlichen Auseinandersetzung sowie einem versuchten Diebstahl gemündet. Die beiden Beteiligten wurden hierbei leicht verletzt.



Dem aktuellen Sachstand nach sind der 51-jährige Radfahrer und der 22-jährige Fußgänger am Dienstagabend im Bereich des Bahnhofsvorplatzes aneinander geraten, nachdem es dort kurz vor 21 Uhr beinahe zum Zusammenstoß zwischen den beiden gekommen war. Während der 22-jährige Student sich hiernach entfernte, setzte der Radfahrer diesem bis zur Juliuspromenade nach und auch als der junge Mann die Straßenbahn zurück in Richtung Hauptbahnhof bestieg, folgte ihm der Radfahrer und setzte sich unmittelbar auf den daneben befindlichen Sitzplatz. Als der Student die Straßenbahn an der Haltestelle „Hauptbahnhof Ost“ verlassen wollte, versperrte der 51-Jährige diesem den Weg und nahm den Rucksack des 22-Jährigen an sich. Hierauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung und der junge Mann konnte sich letztlich seinen Rucksack zurücknehmen, bevor der 51-Jährige damit verschwand.



Die beiden Männer wurden bei der Auseinandersetzung jeweils leicht verletzt. Inzwischen hat die Kripo Würzburg die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen, die u. a. wegen des Verdachts des versuchten räuberischen Diebstahls durchgeführt werden.



Zeugen der Auseinandersetzung im Bereich des Bahnhofsvorplatzes, der Kaiserstraße und insbesondere in der Straßenbahn im Bereich der Haltestelle „Hauptbahnhof Ost“ werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.