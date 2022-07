1101. Verkehrsunfallflucht; eine Person verletzt – Schwabing

Am Mittwoch, 27.07.2022, gegen 09:15 Uhr, befuhr ein Rettungswagen der Feuerwehr die Heckscherstraße in Fahrtrichtung Klinikum München Schwabing und wollte die Kreuzung zur Tristanstraße geradeaus überqueren. An der Kreuzung gilt „rechts vor links“.

Im Fond des Rettungswagens befand sich ein Patient, welcher von einem Notarzt behandelt wurde. Aus diesem Grund waren am Rettungswagen die Sondersignale, Blaulicht und Signalhorn, eingeschalten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr zum gleichen Zeitpunkt eine unbekannte Fahrzeugführerin oder ein unbekannter Fahrzeugführer die Tristanstraße stadtauswärts und überquerte die Kreuzung zur Heckscherstraße geradeaus, ohne anzuhalten und dem von rechts kommenden Rettungswagen die Vorfahrt zu gewähren oder ihm trotz der genutzten Sondersignale freie Bahn zu schaffen.

Der Fahrer des Rettungswagens konnte den Zusammenstoß vermeiden, indem er stark abbremste. Dadurch stürzte der 48-jährige Notarzt im Behandlungsraum und verletze sich leicht. Zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht.

Der unbekannte Fahrzeugführer oder die unbekannte Fahrzeugführerin des Pkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Fahrer des Rettungswagens fuhr bis zum nächsten Krankenhaus, in welchem der Notarzt ambulant behandelt wurde. Der behandelnde Patient wurde durch den Unfall nicht verletzt.

Die Verkehrspolizei München hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Der unfallbeteiligte Pkw kann wie folgt beschrieben werden:

Heller Pkw, Kleinwagen mit der Bezeichnung „Käfer“ am Heck



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zum unfallflüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer/in, machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.



1102. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Unterschleißheim

Am Mittwoch, 27.07.2022, gegen 15:10 Uhr, befuhr ein 53-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw BMW die Bundesstraße B13 von München kommend in Richtung Haimhausen. An der Kreuzung zur Landshuter Straße zeigte, nach derzeitigem Ermittlungsstand, die Lichtzeichenanlage für seine Fahrtrichtung Rotlicht.

Zeitgleich fuhr ein 57-Jähriger, ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis München, mit einem Pkw Audi auf der Autobahnabfahrt der BAB A92 und beabsichtigte die Kreuzung zur B13 in gerader Richtung zu überqueren und in der Folge die Fahrt in Richtung Unterschleißheim fortzusetzen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zeigte die Lichtzeichenanlage für seine Fahrtrichtung Grünlicht.

Der 53-jährige Fahrzeugführer fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden 57-jährigen Audi-Fahrer.

Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw BMW nach links abgelenkt und geriet auf den Fahrbahnteiler und weiter auf die dortige Leitplanke. Auf dieser rutschte er halbseitig noch etwa 50 m weiter. Anschließend gelangte der BMW zurück auf die Fahrbahn, querte die Fahrstreifen in Richtung Haimhausen, bevor er am rechten Fahrbahnrand gegen die Leitplanke stieß und zum Stillstand kam.

Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mussten mit dem Rettungswagen jeweils in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, darüber wurde ca. 80 m der Leitplanke beschädigt, sowie ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Bundesstraße B13 in Fahrtrichtung Haimhausen und die Anschlussstelle Lohhof der Autobahn A92 für ca. zwei Stunden komplett gesperrt werden. In Fahrtrichtung München wurde der Verkehr auf der Bundesstraße B13 einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, weshalb es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die weiteren Ermittlungen führt die Verkehrspolizei München.



1103. Raub eines Fahrrades – Neuperlach

Am Mittwoch, 27.07.2022, im Zeitraum von 15:45 Uhr bis 16:15 Uhr, ereignete sich im Bereich der U-Bahnstation Quiddestraße ein Raub eines Fahrrades zum Nachteil eines 16-jährigen mit Wohnsitz in München.

Der 16-jährige war zunächst mit einem Bekannten, ebenfalls 16 Jahre alt und mit Wohnsitz in München, in der U-Bahn auf dem Weg zur Haltestelle Quiddestraße. Nach ersten Erkenntnissen wurde er bereits in der U-Bahn durch einen unbekannten Täter angesprochen und in einen verbalen Streit verwickelt.

Als der 16-Jährige gemeinsam mit seinem Bekannten an der U-Bahnhaltestelle Quiddestraße ausstieg und an die Oberfläche ging, kamen zwei weitere unbekannte männliche Personen auf den Jugendlichen zu, als dieser dabei war, sein Fahrrad von einem Fahrradständer zu entsperren.

Im weiteren Verlauf forderte der Unbekannte, der den 16-Jährigen bereits in der U-Bahn angesprochen hatte, diesen auf, sich zu entschuldigen. Als dieser der Aufforderung nicht nachkam, wurde er durch die beiden weiteren unbekannten männlichen Personen mit den Füßen gegen den Oberkörper getreten, so dass er zu Boden stürzte.

Im Anschluss entwendete der Unbekannte aus der U-Bahn das Fahrrad des 16-Jährigen und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die beiden weiteren Unbekannten flüchteten fußläufig in unbekannte Richtung.

Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst ohne den gewünschten Erfolg. Der 16-jährige Schüler erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen, welche jedoch vor Ort keiner weiteren medizinischen Behandlung bedurften.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte).



Die Täter werden wie folgt beschrieben:



Täter 1:

Männlich, ca. 14 - 16 Jahre alt, ca. 170 cm groß, südländische Erscheinung, eher kräftige Statur, dunkles kurzes Haar, seitlich rasiert; bekleidet mit schwarzen Schuhen, blauer Jeans, weißes T-Shirt, führte schwarze Umhängetasche und weißes Mobiltelefon mit sich

Täter 2:

Männlich, ca. 13 - 16 Jahre alt, ca. 160 cm groß, europäisches Erscheinungsbild, schlanke Statur, rötliche kurze Haare; bekleidet mit Baseballcap, weißem T-Shirt, grauer Jogginghose

Täter 3:

Männlich, ca. 13 - 16 Jahre alt, ca. 178 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, sehr dünne Statur, blonde kurze Haare; bekleidet mit weißem T-Shirt und dunkelblauer Jeans



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der U-Bahnstation Quiddestraße/ Fußgängerbrücke im Bereich der dortigen Mittelschule Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Fahrrades der Marke „Cube“ (Mountainbike) in den Farben schwarz, grau und blau geben?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



1104. Brandfall; eine Person verletzt – Freimann

Am Mittwoch, 27.07.2022, gegen 18:40 Uhr, stellten Passanten in einer Wohnung im Bereich der Leutkircher Straße eine Rauchentwicklung fest.

Die Passanten verständigten sofort Feuerwehr und Polizei. Ein 37-jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München sowie ein 32-jähriger mit Wohnsitz in München konnten in der Hochparterrewohnung durch die geöffnete Balkontür eine Person wahrnehmen, welche offensichtlich eingeschlafen war.

Da sich der Rauch noch nicht stark ausgebreitet hatte, stiegen sie über den Balkon in die Wohnung ein und bargen den in der Wohnung befindlichen Mann auf den Balkon, auf welchem sie in der Folge durch die Feuerwehr versorgt wurden. Die beiden Zeugen blieben unverletzt. Der 66-jährige Wohnungsinhaber wurde verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) des Polizeipräsidiums München geführt.