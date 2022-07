ERLANGEN. (917) In der Nacht von Montag auf Dienstag (25./26.07.2022) brach ein unbekannter Täter in einen Imbiss im Erlanger Stadtteil Bruck ein. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Hinweise.



Der Unbekannte drang in der Zeit zwischen 20:00 Uhr (Mo) und 09:30 Uhr (Di) in den Imbiss in der Äußeren Tennenloher Straße ein. Aus dem Innenraum der Imbissbude entwendete er anschließend Bargeld und mehrere Getränkedosen.

Die Spurensicherung am Tatort übernahmen Beamte der Kriminalpolizei Erlangen. Die Ermittler des Fachkommissariats bitten unterdessen um Hinweise zur Tat. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Das Hinweistelefon ist unter der Rufnummer 0911 2112-3333 geschaltet.



Erstellt durch: Michael Konrad