ERLANGEN. (916) Im Zeitraum von Dienstag (26.07.2022) auf Mittwoch (27.07.2022) brachen bislang unbekannte Täter zwei Fahrzeuge in einem Parkhaus in der Spinnereistraße auf. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Die Unbekannten gingen die beiden Fahrzeuge – einen grünen Toyota und einen silbernen Mercedes – in dem Parkhaus einer Wohnanlage an. Bei einem Fahrzeug hebelten sie den Kofferraumdeckel auf, bei dem anderen schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Insgesamt entstand so ein Sachschaden in Höhe von über eintausend Euro. Ob die Täter auch Beute gemacht haben ist noch unklar.

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.