Die Beamten der KPI (Z) führten die komplexen Ermittlungen in der Folgezeit fort und planten in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Coburg die Festnahmen der Tatverdächtigen aus Coburg und Hannover sowie umfassende Durchsuchungsmaßnahmen an verschiedenen Orten im Bundesgebiet. Hierbei arbeiteten sie insbesondere eng mit den Beamten der Landeskriminalämter Bremen, Hannover und Hamburg, sowie dem Zentralen Kriminaldienst Hannover und dem Zollfahndungsamt Hamburg und der Staatsanwaltschaft Bremen zusammen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehle gegen insgesamt fünf Tatverdächtige sowie Durchsuchungsbeschlüsse für neun Örtlichkeiten in Coburg, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

Anfang Februar 2022 erfolgte in den frühen Morgenstunden in einem konzertierten Einsatz die Festnahme und Vollstreckung der Haftbefehle an den aktuellen Aufenthaltsorten der Tatverdächtigen im Bereich Coburg, Hannover und Hamburg. In den folgenden Stunden nahmen die Beamten nicht nur die Wohnorte der Tatverdächtigen intensiv unter die Lupe, auch die Fahrzeuge der Männer und eine Lagerhalle, die ein Tatverdächtiger im Hafenbereich Hamburg extra angemietet hatte, wurden komplett durchsucht.

Im Rahmen dieser umfassenden Durchsuchungsmaßnahmen beschlagnahmten die Polizisten zwei scharfe Schusswaffen, ein Kilogramm Marihuana nebst 500 Gramm Haschisch und stellten unterschiedlichste Mobiltelefone und Speichermedien sicher. Von Seiten der Staatsanwaltschaft Coburg wurden Vermögensarreste in Höhe einer dreiviertel Million Euro erwirkt. Zur Sicherung dieser Arreste konnten umfangreiche Immobilien, Konten, Bargeld und sonstige Vermögenswerte beschlagnahmt werden.