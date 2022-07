TÜRKHEIM/A 96. Am Mittwochnachmittag befuhr ein 57-jähriger Lkw-Fahrer die AS Bad Wörishofen in Fahrtrichtung Lindau. In der Kurve verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Gewalt über seinen Lkw. Der Lkw stürzte auf die linke Fahrzeugseite, schlitterte über die Fahrbahn und kam auf der Auffahrtspur zu liegen. Der Fahrer musste von Ersthelfern durch Einschlagen der Windschutzscheibe aus seinem Lkw befreit werden. Bei dem Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Mindelheim verbracht.

Bei dem Unfall war die Freiwillige Feuerwehr Türkheim und die Autobahnmeisterei Mindelheim zur Verkehrslenkung, Absperrung der Unfallstelle und technischen Hilfeleistung eingesetzt. Der Lkw musste mit schwerem Gerät von einer Abschleppfirma aus Memmingen geborgen werden.

Der Fahrer des Lkw muss nun mit einer Verkehrsordnungswidrigkeiten-Anzeige rechnen.

(APS Memmingen)