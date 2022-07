KIRCHROTH, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am 26.07.2022, gegen 16.05 Uhr, ereignete sich auf der BAB A 3 im Gemeindebereich Kirchroth in Fahrtrichtung Frankfurt ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem der allein in seinem Skoda befindliche 32-jährige Fahrer aus dem Bereich Pentling lebensgefährlich verletzt wurde.

Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer ohne jegliche Fremdbeteiligung nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb total beschädigt im Graben neben der Fahrbahn liegen. Der Fahrer war angegurtet und ansprechbar, musste jedoch mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Regensburg gebracht werden. Zur Absicherung der Unfallstelle und Unterstützung waren die FFW Steinach und Parkstetten sowie die Autobahnmeisterei vor Ort. Zur Klärung der Unfallursache wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft ein Gutachter zur Unfallstelle geholt.

Zeugenaufruf der Autobahnpolizei Straubing/Kirchroth

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Autobahnpolizeistation Straubing/Kirchroth, Tel. 09428/4990-13, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzten.

Medienkontakt: Autobahnpolizeistation Straubing/Kirchroth, Bernd Huber, PHK, Tel. 09428/4990-13