BAYREUTH. Unbekannte redeten am Dienstag so lange drohend auf eine Seniorin aus Bayreuth ein, bis diese zur Bank fuhr und mehr als 10.000 Euro abhob. Das Geld übergab die 81-Jährige schließlich in der Leopoldstraße an einen männlichen Abholer. Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Zeugenhinweise.

Die dreisten Trickbetrüger riefen am gestrigen Dienstagnachmittag zunächst auf dem Festnetztelefon der Rentnerin an. Nachdem sich die Anrufer erst als hilfesuchende Cousine ausgegeben hatten, meldete sich schnell eine angebliche Rechtsanwältin. Zur Abwendung einer Freiheitsstrafe nach einem Verkehrsunfall, sei die Zahlung einer hohen Kaution erforderlich.

Aus Sorge um die eigene Familie folgte die Seniorin den Anweisungen und begab sich zu ihrer Bank, wo sie einen fünfstelligen Geldbetrag abhob. Zwischenzeitlich hatte sie ihre Mobilfunknummer herausgegeben, wodurch die Trickbetrüger während der gesamten Zeit mit ihr in Kontakt bleiben konnten. Zwischen 16.45 und 17.15 Uhr traf sich die Rentnerin in der Leopoldstraße schließlich mit einem Mann, dem sie das Bargeld übergeben sollte. Dieser nahm den Umschlag der Seniorin entgegen und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der männliche Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

Ungefähr 30 Jahre alt

Etwa 170 Zentimeter groß, sportliche Figur

Kurze dunkle Haare

Unrasiert

Trug eine dunkle Hose

Wenige Minuten später, nachdem die 81-Jährige nicht mehr unter dem großen verbalen Druck der Anrufer stand, bemerkte sie den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich der Leopoldstraße auffällige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 mit der Kriminalpolizei Bayreuth in Verbindung zu setzen.