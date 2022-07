1096. Organisierter Callcenterbetrug; Falsche Polizeibeamte – Lochhausen

In den Mittagsstunden des Dienstag, 26.07.2022, erhielt eine über 60-jährige mit Wohnsitz in München einen Anruf einer unbekannter Frau, welche sich als Polizeibeamtin ausgab.

Der über 60-Jährigen wurde glaubhaft gemacht, dass es in der Nachbarschaft in Lochhausen zu einem Raubüberfall gekommen sei und nun eine Frau im Koma liegen würde.

Von den vier angeblichen Tätern seien zwei festgenommen worden. Bei einem konnte eine Liste aufgefunden werden, auf der ihr Name vermerkt sei. Die weitere Gesprächsführung übernahm ein zweiter falscher Polizeibeamter, welcher sich als Einsatzleiter im Zusammenhang mit dem Raubüberfall ausgab. Er erklärte der über 60-Jährigen, dass erste Ermittlungen ergeben hätten, dass es eine undichte Stelle bei ihrer Bank geben würde und bekannt wäre, dass sich auf ihrem Konto mehrere tausend Euro befinden würden.

Die über 60-Jährige wurde im Anschluss gebeten, sich als Lockvogel zur Verfügung zu stellen. Diesem stimmte sie zu und holte mehrere tausend Euro von ihrer Bank ab. Das Bargeld und vorhandener Schmuck packte sie in einen Rucksack und übergab diesen in der Folge in den Abendstunden an einen unbekannten männlichen Abholer.

Die übergebenen Wertgegenstände soll sie später in der Asservatenkammer abholen. Zuvor würde sie jedoch nochmal einen Anruf erhalten.

Nachdem keine Kontaktaufnahme erfolgte, verständigte die über 60-Jährige den Notruf 110 der Polizei und der Betrug wurde bekannt.

Die weiteren Ermittlungen führt die AG Phänomene.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 30 – 35 Jahre alt, ca. 170 – 175 cm groß, schmale Figur, schmales Gesicht, Brille mit dunklem Gestell, Bartflaum; bekleidet mit dunkelgrauer Wollmütze, langärmligem enganliegenden olivfarbenen Sweatshirt, graue enge Jeans-Short, Turnschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Lochhausen, Grabenfleckstraße/Am Loferfeld/Asmarstraße/Georg-Kirmair-Gasse Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, AG Phänomene, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden in vielen Fällen den Trick, dass sie die Angerufenen über vermeintliche Einbrüche oder Raubüberfälle in der Nachbarschaft informieren. Sie behaupten, dass diese deshalb in der Wohnung mögliche Geld- bzw. Schmuckbestände kontrollieren müssten. Des Weiteren wird oftmals über vermeintlich unlautere Bankmitarbeiter berichtet und hierdurch suggeriert, dass das Vermögen der Angerufenen in Gefahr sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, die sich nicht eindeutig legitimieren können.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Machen Sie am Telefon niemals Angaben über Ihre finanziellen Verhältnisse und teilen Sie keine Bankverbindungsdaten mit.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, vor allem dann nicht, wenn von Ihnen sofortiges Handeln verlangt wird.

Werden Sie am Telefon aufgefordert Zahlungen oder Überweisungen zu tätigen, dann legen Sie umgehend auf und informieren Sie unter der 110 die Polizei. Weder ihre Bank noch andere seriöse Unternehmen verlangen von Ihnen Geschäfte, wie z.B. Kontoeröffnungen, am Telefon abzuschließen.

Sind Sie generell unsicher, dann legen Sie auf und haben Sie keine Scheu die Polizei unter 110 anzurufen. Lieber einmal zu viel als einmal zu spät! Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

1097. Organisierter Callcenterbetrug; Falscher Europolmitarbeiter – Ottobrunn

Am Dienstag, 26.07.2022, gegen 13:45 Uhr, erhielt eine 39-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München einen Anruf von einer Handynummer.

Die Anruferin gab sich auf Englisch als eine Mitarbeiterin von Europol/Interpol aus und gab gegenüber der 39-Jährigen an, dass ihre Kontodaten für Straftaten missbraucht wurden. Die Anruferin kündigte einen Anruf eines angeblichen Beamten von Europol aus Den Haag an.

Kurze Zeit später erhielt die 39-Jährige einen weiteren Anruf von einem Mann, welcher sich auf Englisch als Mitarbeiter von Europol ausgab. Dieser erklärte der 39-Jährigen ebenfalls, dass ihre Kontodaten in einem internationalen Fall aufgetaucht wären und diverse Straftaten wie Geldwäsche und Drogenhandel mit ihrem Konto in Verbindung stehen würden. Weiter erzählte er ihr, dass sie nun zwei Möglichkeiten hätte, entweder einen Anwalt zu konsultieren, welcher mehrere tausend Euro kosten würde oder zusammen mit Europol zu arbeiten.

Die 39-Jährige entschied sich in der Folge zu einer vermeintlichen Zusammenarbeit. Sie sollte zu diesem Zweck ihr gesamtes Geld auf ein sogenanntes Dummy-Konto überweisen. Die 39-Jährige überwies über ihr Onlinebanking an diverse Konten verschiedene Beträge in Höhe von mehreren tausend Euro.

Durch manipulative Gesprächsführung konnten die unbekannten Täter die 39-Jährige dazu bewegen, insgesamt mehrere tausend Euro zu überweisen. Nachdem die 39-Jährige Rücksprache mit ihrem Ehemann hielt, erkannte dieser den Betrug und es wurde umgehend Anzeige erstattet.

Die weiteren Ermittlungen führt die AG Phänomene.

1098. Diebstahl von Fahrzeugteilen – Untersendling

Am Donnerstag, 21.07.2022, gegen 00:10 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion 15 (Sendling) einen geparkten Pkw BMW in der Siegenburger Straße, in welchem zwei Personen saßen.

Hierbei handelte es sich um rumänische Staatsangehörige, ohne festen Wohnsitz in Deutschland im Alter von 24 und 28 Jahren.

Der Pkw stand unmittelbar vor einem Pkw BMW älteren Baujahrs, dessen Katalysator frische Einschnitte aufwies. Neben diesem Fahrzeug konnten hinter einem Baum versteckt eine Säbelsäge und ein Wagenheber aufgefunden werden. Zudem waren im Fußraum des Pkw der kontrollierten Personen ein weiterer Wagenheber sowie ein paar Handschuhe bereitgelegt.

Im Kofferraum des Fahrzeugs konnten zudem ein Ladegerät und gebrauchte Sägeblätter aufgefunden werden. Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort konnte in wenigen Metern Entfernung ein weiterer Pkw festgestellt werden, bei dem der Katalysator abgesägt wurde. Dieser konnte vor Ort jedoch nicht aufgefunden werden.

Da sich der Tatverdacht gegen die beiden Rumänen erhärtete, wurden sie vorläufig festgenommen. Die aufgefundenen Werkzeuge wurden als Tatmittel sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen wurden zwischenzeitlich einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 54 (Kfz-Kriminalität).

1099. Organisierter Callcenterbetrug; Festnahme weiterer Tatverdächtiger – Landkreis Emsland

-siehe Pressebericht vom 05.04.2022, Nummer 498

Wie bereits am 05.04.2022 berichtet, wurde im Rahmen umfangreicher Ermittlungen seitens der AG Phänomene des Polizeipräsidiums München in Zusammenarbeit mit weiteren Behörden ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Emsland als Tatverdächtiger in mehrerer Fällen von Organisiertem Callcenterbetrug; Falscher Polizeibeamter festgenommen und am Samstag, 30.04.2022, inhaftiert.

Die weiter andauernden Ermittlungen in diesem Tatkomplex führten nun in Zusammenarbeit mit Ermittlungsdienststellen anderer Bundesländer zu einem weiteren Täter, einem 19-Jährigen, ebenfalls aus dem Bereich Emsland (Lingen).

In diesem Zusammenhang erließ das Amtsgericht München bereits am Dienstag, 05.07.2022 Untersuchungshaft gegen den 19-jährigen Tatverdächtigen. Dieser wurde nunmehr durch Beamte der AG Phänomene am Dienstag, 26.07.2022, gegen 18:00 Uhr in Meppen vollzogen. Am Mittwoch, 27.07.2022 wurde seitens des Amtsgerichts Lingen Haftbefehl erlassen.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch die AG Phänomene des Polizeipräsidiums München.

1100. Staatsschutzrelevantes Delikt – Freimann

Am Samstag, 23.07.2022, gegen 22:30 Uhr, durchquerte ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München eine Unterführung im Bereich der Maria-Probst-Straße in München.

In der Unterführung traf er auf einen 21-jährigen mit Wohnsitz in München. Dieser war in Begleitung zweier weiterer Personen, einem 24-Jährigen und einem 20-Jährigen, ebenfalls mit Wohnsitz in München.

Nach ersten Erkenntnissen versperrte der 21-Jährige dem 30-Jährigen beim Aufeinandertreffen in der Unterführung den Weg und gab an, dass dieser aufgrund seiner Hautfarbe die Unterführung nicht passieren dürfe.

Nach aktuellem Ermittlungsstand setzte sich der 30-Jährige in der Folge zur Wehr und versuchte sich den Weg freizumachen, um die Unterführung weiter passieren zu können. Hierbei beleidigte der 21-Jährige den 30-Jährigen auf rassistische Art und Weise. Im Anschluss kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen. Hierbei erlitt der 21-Jährige eine leichte Verletzung im Bereich der Lippe.

Im weiteren Verlauf wurde die Polizei verständigt. Der 21-Jährige musste ambulant durch den Rettungsdienst betreut werden. Auch während der Sachbearbeitung, bzw. Behandlung durch den Rettungsdienst äußerte der 21-Jährige weiter rassistische Beleidigungen in Richtung des 30-Jährigen.

Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurden die Personen entlassen.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) des Polizeipräsidiums München.