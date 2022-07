PASSAU. Am Montag (25.07.2022) wurde in Wohnhaus eingebrochen. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft suchen nun nach Zeugen.

Im Passauer Ortsteil Hacklberg in der Straße Am Wimhof wurde vergangenen Montag (25.07.2022) zwischen 05:45 Uhr und 15:15 Uhr eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter gelangten über ein zuvor eingeschlagenes Fenster in das Haus und entwendeten daraus mehrere Wertgegenstände, deren Wert sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag beläuft. Der angerichtete Sachschaden liegt im hohen dreistelligen Bereich.

In diesem Zusammenhang könnte eine verdächtige Person stehen, die gegen 07:15 Uhr im Ortsteil Hacklberg gesehen wurde. Die Frau wird folgendermaßen beschrieben:

Jüngeres Alter, südeuropäisches Aussehen, dunkle Haare, bekleidet mit einem rosa Pullover, schwarzer Hose und hellen Schuhen.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei aus Passau führen die weiteren Ermittlungen und bitten in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung:

Zeugen die Angaben zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Passau unter Tel.: 0851/9511-0 in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 27.07.2022, 10.32 Uhr