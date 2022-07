HEMAU, BERATZHAUSEN, LKRS. REGENSBURG. Die Kriminalpolizei Regensburg sucht Zeugen, da es zum verdächtigen Ansprechen von Mädchen gekommen ist.

Am heutigen Dienstag, 26. Juli 2022, wurde die Polizei auf einen Post in einem sozialen Netzwerk aufmerksam. In diesem teilt eine Frau mit, dass heute eine 13-Jährige nach der Schule von einem Mann auf anzügliche Art angesprochen worden sei. Dieser blieb hierbei in einem Fahrzeug sitzen. Vorgefallen sei dies gegen 14:20 Uhr in der Ottheinrichstraße in Hemau. Richtigerweise ignorierte das Mädchen den Mann, ging weg und informierte ihre Mutter. Die Polizei nahm umgehend Kontakt zu ihr auf. Gegenüber den Beamten bestätigte das Mädchen den geschilderten Sachverhalt. Sie beschrieb den Mann wie folgt:

20-25 Jahre

helle kurze Haare

keine Brille

große Zähne

sprach fließend Deutsch

kleiner Bauchansatz sonst schlank

Beim Fahrzeug soll es sich um ein graues/silberfarbenes Fahrzeug (möglicherweise einen Opel) mit Regensburger Kennzeichen handeln.

Es ergaben sich Parallelen zu einem Vorfall, der sich letzte Woche in Hemau ereignete. Hier ist ebenfalls ein Mädchen auf ähnliche Weise angesprochen worden. Auch sie reagierte richtig, ignorierte den Mann und ging weg. Die Polizei ermittelt auch zu einem weiteren Fall, der sich in Beratzhausen ereignet haben soll.

Zu körperlichen Übergriffen kam es nicht.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden: