Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B19

WALTENHOFEN. Am 26.07.2022 gegen 14:55 Uhr kam es auf der Kemptener Straße (B19) zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und drei leicht verletzten Personen. Die 59-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Pkw die Kemptener Straße in Richtung Immenstadt. Auf Höhe Weiberg kam sie aufgrund bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und stieß hierbei in einen entgegenkommenden Pkw. Der Pkw wurde daraufhin gegen einen angrenzenden Absperrzaun geschleudert. Der 68-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt, seine 59-jährige Beifahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Infolgedessen schleuderte der Pkw der Unfallverursacherin in einen weiteren Pkw, welcher in Richtung Kempten fuhr. Der 27-jährige Pkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und wurde leicht verletzt. Die verletzten Personen wurden mit dem Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme für ca. 1 ½ Stunden für beide Richtungen vollgesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 60.000,00 Euro. Die Ermittlungen wurden durch die Verkehrspolizeiinspektion Kempten aufgenommen.

(VPI Kempten)

