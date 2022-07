LEIPHEIM. Am Dienstagvormittag wurde auf dem Areal Pro in der Gustav-Stresemann-Straße bei Baggerarbeiten eine amerikanische Fliegerbombe aus dem letzten Weltkrieg mit 68 Kilogramm Explosivmasse gefunden.

Nach Rücksprache mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst soll die Bombe am morgigen Mittwochvormittag, dem 27.07.2022, entschärft werden. Hierzu muss die angrenzende Bevölkerung vorsorglich den möglichen Gefahrenbereich verlassen. Gewerbebetriebe und Baustellen müssen für den Zeitraum der Räumung ihre Arbeiten einstellen.

Betroffen sind hauptsächlich Gewerbebetriebe und lediglich in geringem Umfang Anlieger östlich der Hermann-Köhl-Straße bis einschließlich der Theodor-Heuss-Straße. Südlich erstreckt sich der Sperrradius bis zur Straße Am Tower. Wohngebiete im nördlichen Bereich sind nicht betroffen. Alle Betroffenen werden derzeit von der Stadt Leipheim, der Gemeinde Bubesheim sowie der Polizeiinspektion Günzburg informiert und aufgefordert, ihre Anwesen um 07:30 Uhr zu verlassen. Ab diesem Zeitpunkt ist die Güssenhalle in der Andreas-Weiß-Straße 3 als Notunterkunft geöffnet. Die Grundschule in der Herrmann-Köhl-Straße bleibt morgen geschlossen.

Für den Verkehr muss ebenso ab 07:30 Uhr die Südumfahrung zwischen dem Kreisverkehr Bubesheimer Straße und Kreisverkehr beim Netto-Markt gesperrt werden. Ortskundige werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Für den Schwerverkehr besteht zudem zwischen Leipheim und Günzburg keine Verbindung. Lkw-Fahrer werden gebeten, über die Autobahn auszuweichen. Nach derzeitiger Planung sollten die Sperrungen bis etwa um 11:00 Uhr bestehen.

Derzeit besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Hilfsbedürfte Personen, die den gesperrten Bereich nicht selbstständig verlassen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter der Rufnummer 08221/9190 zu melden.

