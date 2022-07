GIEBELSTADT, LKR. WÜRZBURG. Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Dienstagmittag auf dem Dach einer Firmenhalle ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten sind aktuell noch in vollem Gange (Stand 13.15 Uhr). Personen kamen nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden.



Kurz nach 12.00 Uhr informierte die Integrierte Leitstelle Würzburg die Polizeieinsatzzentrale über einen Brand im Gewerbegebiet „Klingholz“. Als die erste Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Ochsenfurt eintraf, stieg vom Dach einer größeren Firmenhalle dichter Rauch empor. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ochsenfurt, Giebelstadt, Fuchsstadt, Eßfeld und Albertshausen waren mit rund 60 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen schnell vor Ort und begannen mit den Löscharbeiten.



Nach ersten Ermittlungserkenntnissen der Ochsenfurter Polizei waren am Vormittag Dacharbeiten an der Firmenhalle durchgeführt worden. Während der Mittagspause kam es aus noch unbekannten Gründen zum Brandausbruch.



Die Schadenshöhe ist ebenso wie die Brandursache noch völlig unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Würzburg durchgeführt werden.