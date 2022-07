Inhalt:

1089. Betriebsunfall; eine Person verstorben – Schwabing-West

1090. Täterfestnahme nach Einbruchsdiebstahl in Gaststätte – Unterföhring

1091. Gefährliche Körperverletzung – Englischer Garten

1092. Staatsschutzrelevantes Delikt – Maxvorstadt

1093. Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Lkw; eine Person schwer verletzt – Haidhausen

1094. Verkehrsunfall nach Fahrstreifenwechsel; eine Person schwer, zwei Personen leicht verletzt – Oberföhring

1095. Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Fußgänger; eine Person schwer und eine Person leicht verletzt – Untermenzing

1089. Betriebsunfall; eine Person verstorben – Schwabing-West

Am Montag, 25.07.2022, gegen 12:00 Uhr, war ein 42-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dingolfing-Landau im Bereich einer Baustelle in der Schwere-Reiter-Straße gemeinsam mit weiteren Arbeitern damit beschäftigt, eine massive Wand aufzustellen und zu sichern.

Im Rahmen dieser Arbeiten kippte die Wand aus bislang unbekannten Gründen seitlich weg und traf den 42-Jährigen am Kopf.

Dieser wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später seinen schweren Verletzungen erlag. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall, insbesondere im Hinblick auf die Unfallursache, führt das Kommissariat 13 (u. a. Betriebsunfälle).

1090. Täterfestnahme nach Einbruchsdiebstahl in Gaststätte – Unterföhring ero

Im Zeitraum Samstag, 18.06.2022, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 19.06.2022, 07:40 Uhr, hebelte ein zunächst unbekannter Täter gewaltsam die Fenster einer Gaststätte in Unterföhring auf und gelangte auf diesem Weg in die Gaststätte.

Dort ging er zielgerichtet zur Kasse und entwendete aus dieser mehrere hundert Euro. Im Anschluss entfernte er sich in unbekannter Richtung von der Tatörtlichkeit.

Am Tatort konnten durch die Kriminalpolizei tatrelevante Spuren gesichert werden (daktyloskopische Spuren). Diese wurden mit dem polizeilichen Datenbestand abgeglichen und führten zur Ermittlung eines tatverdächtigen 29-jährigen italienischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Der Tatverdächtige befindet sich bereits seit 08.07.2022 auf Grund ähnlich gelagerter Delikte in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 52 (Einbruchskriminalität) des Polizeipräsidiums München geführt.

1091. Gefährliche Körperverletzung – Englischer Garten

Am Sonntag, 24.07.2022, gegen 02:30 Uhr, wurde über die Einsatzzentrale der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich des Monopteros im Englischen Garten gemeldet.

Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten vier Männer, einen 21-Jährigen mit Wohnsitz in München, einen 21-Jährigen mit Wohnsitz in Mainz, einen 21-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Rottweil und einen 22-Jährigen mit Wohnsitz in Mainz, antreffen. Diese schilderten, dass es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer Gruppe von vier bislang unbekannten Männern gekommen sei. Diese Gruppe hätte sie ohne ersichtlichen Grund angegriffen.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wurden hierbei drei der vier angetroffenen Männer leicht verletzt. Im Rahmen des Tatgeschehens wurde der 21-Jährige mit Wohnsitz in Mainz nach aktuellem Ermittlungsstand gegen den Körper und das Gesicht getreten und musste in der Folge durch den Rettungsdienst medizinisch betreut werden. Die weiteren verletzten Personen bedurften keiner weitergehenden medizinischen Behandlung.

Die vier unbekannten Tatverdächtigen entfernten sich vom Tatort in unbekannte Richtung. Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne den gewünschten Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 23 (Gewaltdelikte) des Polizeipräsidiums München geführt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 17 – 22 Jahre, dunkelhäutig mit Bart, Bekleidung mit Camouflage-Muster

Täter 2:

Männlich, ca. 22 Jahre, 180 cm groß, normale Statur, schwarze Locken, südländisches Aussehen; bekleidet mit schwarzem T-Shirt mit einer weißen Raute, schwarze Hose, Sneakers,

Täter 3:

Männlich, ca. 17 Jahre alt, ca. 170 cm groß, lockiges Haare, südländische Aussehen; bekleidet mit weiß-grauem T-Shirt,

Täter 4:

liegt keine Beschreibung vor

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Monopteros Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1092. Staatsschutzrelevantes Delikt – Maxvorstadt

Am Samstag, 23.07.2022, gegen 19:00 Uhr, beobachtete ein 44-jähriger Bewohner einer Wohnunterkunft für Geflüchtete, zwei unbekannte Männer dabei, wie diese im Bereich der Seidlstraße in der Nähe der Unterkunft in einen nahegelegenen Grünstreifen ihre Notdurft verrichteten.

Der 44-Jährige sprach die beiden Männer daraufhin an, woraufhin diese ihn sofort auf rassistische Art und Weise beleidigten. Im weiteren Verlauf wurden die Sicherheitskräfte der Unterkunft auf die Situation aufmerksam und versuchten den Streit zwischen den Beteiligten zu schlichten.

In Folge dessen wurden die Sicherheitskräfte ebenfalls durch die unbekannten Männer verbal angegangen und ebenfalls auf staatsschutzrelevante Weise beleidigt. Im Anschluss entfernten sich die beiden Männer in unbekannte Richtung. Nach Verständigung der Polizei wurden unmittelbar Fahndungsmaßnahmen nach den beiden Männern eingeleitet. Diese verliefen bislang ohne den gewünschten Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) des Polizeipräsidiums München übernommen.

Täterbeschreibung:

Täter 1:

Männlich, ca. 40 Jahre, ca. 190 cm, kräftige Statur, bekleidet mit schwarzem T-Shirt, brauner kurzer Lederhose, schwarzen Schuhen und schwarzer Kappe

Täter 2:

Männlich, ca. 30 Jahre´, ca. 190 cm, schlanke Statur, bekleidet mit schwarzem T-Shit, brauner kurzer Lederhose, schwarzen Schuhen und grauer Kappe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Seidlstraße/Hirtenstraße/Arnulfstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1093. Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Lkw; eine Person schwer verletzt – Haidhausen

Am Montag, 25.07.2022, gegen 11:20 Uhr, befuhr ein 58-Jähriger aus dem Landkreis München mit einem Sattelschlepper MAN die Prinzregentenstraße stadtauswärts und beabsichtigte die Fahrt über die Kreuzung zur Saint-Privat-Straße/Brahmsstraße in gerader Richtung fortzusetzen.

Da sich der Verkehr vor ihm aufgrund eines Rotlichts der Ampelanlage an der Kreuzung zur Richard-Strauss-Straße staute, hielt der 58-Jährige den Lkw an. Zur gleichen Zeit ging ein 83-Jähriger mit Wohnsitz in München zu Fuß zunächst auf dem rechten Gehweg der Saint-Privat-Straße. Er beabsichtigte nach aktuellem Ermittlungsstand die Prinzregentenstraße geradeaus zu überqueren um zur Brahmsstraße zu gelangen.

Er betrat hierzu die Fahrbahn und trat vor den Lkw des 58-Jährigen. Als die Lichtzeichenanlage auf Grünlicht schaltete, fuhren die Fahrzeuge auf der Prinzregentenstraße an, so auch der 58-Jährige mit dem Lkw. Hierbei kam es zum Zusammenstoß des Lkws mit dem Fußgänger, welcher auf die Fahrbahn stürzte und von dem hinteren linken Reifen der Zugmaschine an seiner rechten Körperhälfte überrollt wurde.

Der 83-Jährige wurde schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Sattelschleppers blieb unverletzt. An seiner Zugmaschine entstand kein Sachschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Prinzregentenstraße zwischen der Braystraße und der Richard-Strauss-Straße bis ca. 14:30 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet, weshalb es nicht zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die Verkehrspolizei München hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1094. Verkehrsunfall nach Fahrstreifenwechsel; eine Person schwer, zwei Personen leicht verletzt – Oberföhring

Am Montag, 25.07.2022, gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 68-Jähriger mit Wohnsitz in München, mit einem Pkw Mercedes die Johanneskirchner Straße in Fahrtrichtung Oberföhring und benutzte hier zunächst den rechten von zwei vorhandenen Fahrstreifen.

In der Folge führte er einen Fahrstreifenwechsel nach links durch, wobei es zum Zusammenstoß mit einem Pkw Mercedes eines 58-jährigen mit Wohnsitz in München kam, welcher sich von hinten kommend auf dem linken Fahrstreifen annäherte.

Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw des 58-Jährigen nach links auf den Gegenfahrstreifen abgelenkt. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem wartenden Pkw Mazda eines 58-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm kam, der auf der Johanneskirchner Straße in Fahrtrichtung Johanneskirchen unterwegs war und an einer Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage halten musste.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw Mazda gegen den neben ihm stehenden Lkw eines 39-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München geschleudert, wodurch die Heckscheibe des Mazdas splitterte und einen 23-jährigen mit Wohnsitz in München auf seinem Fahrrad verletzte. Dieser passierte zum Unfallzeitpunkt den Lkw auf dem Gehweg der Johanneskirchner Straße.

Der 58-jährige Mazda-Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 58-jährige Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 23-jährige Fahrradfahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Eine weitergehende medizinische Behandlung war vor Ort jedoch nicht erforderlich.

An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Unfallstelle musste im Rahmen der Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, weshalb es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die weiteren Ermittlungen führt die Verkehrspolizei München.

1095. Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Fußgänger; eine Person schwer und eine Person leicht verletzt – Untermenzing

Am Montag, 25.07.2022, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Motorrad BMW die Von-Kahr-Straße stadtauswärts.

Zur gleichen Zeit befand sich eine 45-Jährige, ebenfalls wohnhaft in München, als Fußgängerin auf Höhe der Bushaltestelle des Bahnhofs Untermenzing und beabsichtigte die Von-Kahr-Straße in Richtung Obermenzing zu überqueren.

Während die 45-Jährige die Von-Kahr-Straße überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad des 27-Jährigen. Die Fußgängerin wurde hierbei zu Boden geschleudert und der Motorradfahrer stürzte auf die Fahrbahn.

Die Fußgängerin wurde schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Kraftrad entstand ein leichter Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme musste die Von-Kahr-Straße für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden, wodurch es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die Verkehrspolizei München hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.