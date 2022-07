WÜRZBURG UND ZELL AM MAIN, LKR. WÜRZBURG. Gleich zwei Filialen einer Bäckerei wurden in den vergangenen zwei Nächten von einem unbekannten Einbrecher heimgesucht. Entwendet wurde in beiden Fällen offenbar nichts. Es entstand jedoch hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.



Der erste Einbruch muss sich nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 17.45 Uhr, und Montagfrüh, 04.30 Uhr, ereignet haben. Der Täter gelangte offenbar mit brachialer Gewalt in die Bäckerei in der Unterdürrbacher Straße, wo er sich auf die Suche nach Beute machte. Er machte sich nach der Tat ohne Beute aus dem Staub und hinterließ einen Sachschaden, der sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 6.000 Euro belaufen dürfte.



Ein gleichgelagerter Fall ereignete sich in der Folgenacht in einer Bäckerei in der Fahrmannstraße in Zell. Der Täter drang auch hier gewaltsam in die Filiale ein und flüchtete im weiteren Verlauf ohne Beute. Die Schadenshöhe in diesem Fall wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Der Tatzeitraum kann auf Montagabend, 20.20 Uhr, bis Dienstagmorgen, 04.20 Uhr, eingegrenzt werden.



Alles deutet nach derzeitigem Ermittlungsstand darauf hin, dass die beiden Einbrüche in Zusammenhang stehen. Im Rahmen ihrer Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei Würzburg nun auch um Hinweise von möglichen Zeugen.



Wer in den vergangenen beiden Nächten etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei zu melden.