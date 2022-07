NÜRNBERG. (905) Wie mit den Meldungen (893) und (900) berichtet, ereignete sich in der Nacht zum Sonntag (24.07.2022) ein tödlicher Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Der mutmaßliche Unfallverursacher stellte sich noch am Sonntagabend bei einer Nürnberger Polizeidienststelle. Der Ermittlungsrichter erließ am Montag (25.07.2022) einen Haftbefehl gegen den 23-jährigen Mann.



Nach ersten Erkenntnissen befuhren in der Nacht zum Sonntag (24.07.2022) zwei Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit die Steinbühler Straße in Richtung Frauentorgraben. Der Fahrer des auf der rechten Fahrspur befindlichen Audis verlor kurz nach der Einmündung zur Cameriariusstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und erfasste einen auf dem Gehweg laufenden 31-jährigen Mann. Dieser erlitt durch den Zusammenstoß tödliche Verletzungen.

Der Unfallverursacher war im Anschluss an den Unfall mit seinem Pkw in Richtung Frauentorgraben geflüchtet. Nachdem die Polizei umfangreich nach dem zunächst Unbekannten gefahndet hatte, stellte sich am späten Sonntagabend ein 23-jähriger Mann bei einer Nürnberger Polizeidienstelle. In diesem Zusammenhang konnte außerdem das unfallbeschädigte Fahrzeug, ein Audi A7, sichergestellt werden.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte im weiteren Verlauf Haftantrag gegen den Tatverdächtigen. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ am Montagnachmittag (25.07.2022) einen Haftbefehl wegen des vorliegenden Tatverdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge sowie der Verkehrsunfallflucht.

Die Ermittlungen der Nürnberger Verkehrspolizei dauern an. Die Beamten werten derzeit unter anderem umfangreiches Videomaterial aus. Hiervon erhoffen sie sich neben der Klärung der genauen Unfallursache auch weitere Hinweise zu dem bislang noch unbekannten zweiten Fahrzeug.

Auskünfte im weiteren Verlauf des Verfahrens erteilt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, Frau Oberstaatsanwältin Gabriels-Gorsolke, unter der Telefonnummer 0911 321-2780.