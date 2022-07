NEU-ULM. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt in dem Fall weiter wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Zur Klärung der Hintergründe bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Der angegriffene 19-Jährige wurde am Sonntagmorgen erfolgreich operiert und befindet sich mittlerweile außer akuter Lebensgefahr. Er wird jedoch bleibende Schäden von dem Angriff davontragen.

Die genauen Hintergründe der Tat müssen im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen noch aufgehellt werden. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei Neu-Ulm um Zeugenhinweise unter 0731-8013-270

Wer hat am 23.07.2022, gegen 21:00 Uhr, im Bereich Memminger Straße Ecke Baumgartner Straße verdächtige Beobachtungen gemacht oder die Tat beobachtet?

Bezugsmeldung vom 24.07.2022:

Versuchtes Tötungsdelikt in Neu-Ulm

NEU-ULM. Am späten Samstagabend kam es in Neu-Ulm zu einem tätlichen Angriff auf einen 19-jährigen Mann. Der 19-Jährige wurde dabei durch einen scharfen Gegenstand lebensgefährlich verletzt. Er konnte nur durch eine Notoperation im Krankenhaus gerettet werden. Aufgrund umfangreicher Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnte noch im Laufe der Nacht ein 18-jähriger Iraner in Neu-Ulm festgenommen werden. Gegen den 18-Jährigen besteht der dringende Tatverdacht des versuchten Totschlags sowie der gefährlichen Körperverletzung. Die eingeschaltete Staatsanwaltschaft Memmingen beantragte Haftbefehl gegen den 18-Jährigen. Er wurde am Sonntagmittag beim zuständigen Amtsgericht in Memmingen vorgeführt. Der Haftrichter erließ den beantragten Haftbefehl und der 18-Jährige wurde in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen werden, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen, von der Kriminalpolizei Neu-Ulm geführt. (KPI Neu-Ulm)

