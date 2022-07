1086. Brand auf einem Baustellengelände – Obersendling



Am Montag, 25.07.2022, gegen 03:00 Uhr, alarmierten mehrere Zeugen den Notruf und teilten mit, dass mehrere Gegenstände auf einem Gelände in der Siemensallee, welches für Logistikzwecke genutzt wird, brennen würden. Sofort wurden mehrere Löschzüge der Berufsfeuerwehr München sowie über zehn Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Auf dem Betriebsgelände brannten fünf Fahrzeuge, diverse Arbeitsgeräte und auch gelagertes Arbeitsmaterial. Nach ca. einer Stunde waren die Brände gelöscht.



Die Münchner Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die momentan noch andauern. Die ersten vorläufigen Erkenntnisse deuten auf eine Brandstiftung hin. Der Sachschaden beläuft sich nach diesen Erkenntnissen auf mehrere 100.000 Euro.



Das Kommissariat 43 (Politisch motivierte Kriminalität - Links) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Siemensalle/Baierbrunner Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?



Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1087. Täterfestnahme nach exhibitionistischer Handlung – Au



Am Sonntag, 24.07.2022, gegen 18:00 Uhr, stellten mehrere Passantinnen einen zunächst unbekannten Mann dabei im Bereich der Reichenbachbrücke (Ostufer/Isarauen) fest. Dieser nahm zu diesem Zeitpunkt sexuelle Handlungen an sich selbst vor. Die vier Passantinnen im Alter von 25 bis 28 Jahren (alle mit Wohnsitz in München) verständigten daraufhin den Polizeinotruf 110.



Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte noch am Tatort ein 32-jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck festgenommen werden.

Er wurde im Rahmen der polizeilichen Sachbearbeitung zur Polizeiinspektion 11 (Altstadt) gebracht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen im Zusammenhang mit diesem Fall verblieb er nach Rücksprache mit einer diensthabenden Richterin in Polizeigewahrsam. Er wurde am Folgetag gegen 06:00 Uhr aus dem Gewahrsam entlassen.

Die weitere Sachbearbeitung in diesem Fall erfolgt durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).

1088. Wohnungsbrand; eine Person verstorben – Obersendling



Am Sonntag, 24.07.2022, gegen 17:20 Uhr, gingen sowohl bei der Feuerwehr, als auch bei der Polizei München mehrere Mitteilungen über ein Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus in der Carola-Neher-Straße ein.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im vierten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses festgestellt werden. Die Feuerwehr begann unverzüglich mit den Löscharbeiten, zeitgleich wurde das Gebäude geräumt.

In der vom Brand betroffenen Wohnung konnte in der Folge ein 75-Jähriger mit Wohnsitz in München aufgefunden werden, welcher nach aktuellem Ermittlungsstand im Rahmen des Brandgeschehens verstorben war. Weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden nicht verletzt.



Der Sachschaden beläuft sich nach aktuellem Kenntnisstand auf mehrere 100.000 Euro.



Die weiteren Ermittlungen, insbesondere im Hinblick auf die Brandursache, führt das Kommissariat 13 (Branddelikte).