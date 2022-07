ERLANGEN. (903) Wie mit Meldung 881 vom 20.07.2022 berichtet, wurde in der Nacht von Freitag (15.07.2022) auf Samstag (16.07.2022) eine Frau in Erlangen Büchenbach Opfer eines Sexualdelikts. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Erlangen gelang zwischenzeitlich die Festnahme eines 46-jährigen Tatverdächtigen. Gegen ihn erging ein Haftbefehl.



Die Frau hielt sich ab etwa 22:00 Uhr auf dem Spielplatz am Kapellensteg auf und nutzte für längere Zeit ihr Handy. Auf einer dortigen Parkbank setzte sich ein ihr unbekannter Mann neben sie und nahm ihr das Telefon aus der Hand. Im Anschluss schlug er die Frau und führte dann sexuelle Handlungen gegen ihren Willen an ihr aus.

Unter einem Vorwand überzeugte die Frau den Unbekannten nach der Tat, zu einer nahegelegenen Tankstelle am Europakanal / Büchenbacher Steg zu gehen. Von hier aus verständigte das Opfer die Polizei, woraufhin der Täter flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt blieb ohne Ergebnis.

Noch in der Nacht führten Ermittler des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken eine umfangreiche Spurensicherung durch. Die Auswertung dieser Spuren lenkte zwischenzeitlich den Tatverdacht auf einen 46-jährigen Mann. Er konnte am Freitagabend (22.07.2022) durch zivile Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt festgenommen werden. Ein Ermittlungsrichter erließ zwischenzeitlich Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen in der Sache werden vom zuständigen Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei geführt.