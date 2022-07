FORCHHEIM. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am frühen Freitagmorgen in Forchheim mehrere Abfallcontainer in Brand. Das Feuer griff auf weitere Objekte über. Die Kriminalpolizei Bamberg sucht Zeugen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 1.30 Uhr, ging der Notruf über den Mülltonnenbrand bei der Integrierten Leitstelle Bamberg-Forchheim ein. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer in der Regnitzstraße rasch löschen. Dennoch ließ es sich nicht verhindern, dass die drei Container vollständig abbrannten und die Flammen auf eine Straßenlaterne, einen Altkleidercontainer, die Front eines nahe geparkten Autos sowie auf ein angrenzendes Gebüsch übergriffen. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur noch unklaren Ursache des Feuers aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Brand in der Regnitzstraße machen können, werden gebeten, sich bei der Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.