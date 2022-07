COBURG. Mehrere Jugendliche attackierten am Freitagabend in der Coburger Innenstadt einen Teilnehmer der Parade zum Christopher Street Day. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Rande des Umzuges, der zu diesem Zeitpunkt gerade die Mohrenstraße passierte, pöbelten Jugendliche einen 24-Jährigen aus Coburg an. Der junge Mann trat daraufhin gegen 18.30 Uhr aus dem Aufzug heraus auf den Gehweg, wo es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit mit der Gruppe kam. Plötzlich stürzte der 24-Jährige nach einem Schlag zu Boden und die mindestens vier männlichen Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jahren rannten davon. Sie flohen in Richtung der Löwenstraße und verschwanden letztlich unerkannt in der Anna-B.-Eckstein-Anlage. Der junge Mann erlitt bei dem Angriff glücklicherweise nur leichte Verletzungen und musste nicht medizinisch versorgt werden.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt nun zum Ablauf und den Hintergründen der Tat und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die den Übergriff gesehen haben oder Hinweise auf die flüchtigen Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 mit der Kriminalpolizei Coburg in Verbindung zu setzen.