NÜRNBERG. (899) Am Sonntagabend (24.07.2022) brach aus noch ungeklärter Ursache ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Nürnberger Stadtteil St. Peter aus. Drei Personen erlitten Verletzungen.



Gegen 17:55 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Regensburger Straße mitgeteilt. Die alarmierten Kräfte der Nürnberger Berufsfeuerwehr konnten den Brand in einer Wohnung im vierten Obergeschoss lokalisieren und löschen.

Auf Grund der starken Rauchentwicklung im Gebäude mussten zwei Personen aus dem fünften Obergeschoss durch die Feuerwehr mit einer Drehleiter evakuiert werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand mussten außerdem drei Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Regensburger Straße ist aktuell (Stand: 19:50 Uhr) für die Bewältigung des Einsatzes im Bereich zwischen der Unteren Baustraße und der Walter-Meckauer-Straße in beide Richtungen gesperrt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen zur Ermittlung der noch unklaren Brandursache vor Ort durch.

Erstellt durch: Lisa Hierl