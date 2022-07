1076. Staatsschutzrelevante Beleidigungen und Körperverletzungsdelikt; eine Person schwer verletzt – Haidhausen

Am Mittwoch, 20.07.2022, gegen 22:30 Uhr, befand sich ein 24-jähriger kroatischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München am U-Bahnhof Ostbahnhof. Eine unbeteiligte Zeugin, eine 25-jährige mit Wohnsitz in München, konnte beobachten, wie dieser mehrere Personen ansprach und hierbei in staatsschutzrelevanter Weise (rassistisch) beleidigte. Die darauf folgende verbale Auseinandersetzung führte zu körperlichen Übergriffen gegen den 24-Jährigen. Hierbei kam es zu erheblichen Körperverletzungshandlungen durch drei unbekannte Täter.

Die drei Männer schlugen in diesem Zusammenhang gemeinschaftlich gegen den Kopf des 24-Jährigen, welcher schwer verletzt wurde und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Hier war eine Notoperation und eine anschließende intensivmedizinische Behandlung des 24-Jährigen erforderlich. Die unbekannten Täter entfernten sich im Anschluss an die Tathandlungen unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Die weiteren Ermittlungen in Bezug auf das Körperverletzungsdelikt sowie auf Grund der beleidigenden Äußerungen des 24-Jährigen werden durch die Münchner Kriminalpolizei geführt.

Die Täter der Körperverletzungshandlungen werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 170 cm groß, kräftige Statur, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent, indisch-pakistanisches Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare, unrasierter 3-Tage-Bart; bekleidet mit weißem Poloshirt/Hemd mit roter Aufschrift am Kragen, schwarze Cargohose, schwarze Stiefel, führte schwarzen Rucksack mit sich

Täter 2:

Männlich, ca. 180 cm groß, ca. 30 Jahre alt, schlanke Statur, orientalisch Aussehen, kurze schwarze Haare; bekleidet mit schwarzer Kleidung, führte braun/schwarze Umhängetasche von "Eastpack"

Täter 3:

Männlich, ca. 185 cm groß, kräftige Statur, indisch-pakistanisches Erscheinungsbild, schwarze kurze Haare, unrasierter 3-Tage-Bart; bekleidet mit schwarze Kleidung, führte schwarze Umhängetasche mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum am U-Bahnhof Ostbahnhof Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1077. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Rettungswagen; drei Personen verletzt – Schwabing

Am Freitag, 22.07.2022, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Mann mit Wohnsitz in Puchheim mit einem Notarztwagen, Mercedes, die Belgradstraße stadtauswärts. Im Rahmen einer Einsatzfahrt beabsichtigte er die Kreuzung zum Petuelring geradeaus in die Knorrstraße zu überqueren.

Der Fahrer des Rettungswagens nahm während der Fahrt Sonder- und Wegerechte in Anspruch und nutzte hierbei Blaulicht und Martinshorn. Mit im Fahrzeug befand sich ein 61-jähriger Rettungssanitäter mit Wohnsitz in München.

Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 36-jähriger Mann aus dem Landkreis Freising mit seinem Pkw, Skoda, den Petuelring in der Absicht, die Kreuzung zur Knorrstraße / Belgradstraße geradeaus zu überqueren.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen Rettungsfahrzeug und Pkw. Alle drei Personen verletzten sich leicht. Ambulante Behandlungen wurden in Münchner Kliniken vorgenommen.

Sowohl der Rettungswagen als auch der Pkw wurden schwer beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Zu Verkehrsbehinderungen kam es während der Unfallaufnahme nicht.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang hat die Verkehrspolizeiinspektion München übernommen.

1078. Verkehrsunfall zwischen Kleintransporter und Pkw; eine Person verletzt – Haidhausen

Am Freitag, 22.07.2022, gegen 09:19 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Mann aus Ludwigshafen am Rhein mit seinem Lkw, Sprinter, Daimler, die Rosenheimer Straße in Richtung Rosenheimer Platz bevor er nach links in die Steinstraße abbog.

Zur gleichen Zeit befuhr eine 67-jährige Münchnerin mit ihrem Pkw, Golf, die Rosenheimer Straße auf der sie die Steinstraße geradeaus passierte.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Kleintransporter und dem Pkw. Der Fahrer des Sprinters blieb unverletzt. Die 67-Jährige wurde leicht verletzt in ein örtliches Klinikum gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der gesamten Unfallaufnahme erfolgte eine teilweise Sperrung der Kreuzung, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache als auch zum Unfallhergang hat die Verkehrspolizeiinspektion München übernommen.

1079. Raub in Tiefgarage – Westend

Am Freitag, 22.07.2022, gegen 18:00 Uhr, wurde ein 32-jähriger Mann mit Wohnsitz in Hessen über eine Verkaufsplattform nach München gelockt, nachdem er mit einem vermeintlichen Verkäufer eines Motorrades Kontakt aufgenommen hatte.

Der 32-Jährige wurde in die Trappentreustraße bestellt, wo er von drei, ihm nicht bekannten Personen, erwartet wurde. In einer Tiefgarage eines örtlichen Wohnanwesens wurde dem Mann nicht wie vereinbart ein Motorrad präsentiert sondern er wurde mit einer Schusswaffe bedroht. Unter Vorhaltung der Waffe wurde er zur Herausgabe seiner mitgeführten Geldbörse, seinem Fahrzeugschlüssel sowie seinem Mobiltelefon aufgefordert.

Nachdem die Täter das Auto des Mannes, Seat, durchsucht hatten, flüchteten sie. Unter Mitnahme der Beute, Bargeld von mehreren tausend Euro als auch einem Mobiltelefon, Samsung, entkamen die drei Täter in unbekannte Richtung.

Der 32-Jährige blieb unverletzt und bat nach kurzer Zeit eine unbeteiligte Passantin um Hilfe, die sodann die Polizei verständigte. Sofortige Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat 21 (Raubdelikte) übernommen.

Der Mann beschrieb die Täter wie folgt:

Täter 1:

Männlich, ca. 1,75 m groß, 20 – 30 Jahre alt, südländischer Typ, kräftig

Täter 2:

Männlich, ca. 1,75 m groß, 20-30 Jahre alt, südländischer Typ

Täter 3:

Männlich, ca. 1,75 m groß, 20-30 Jahre alt, südländischer Typ, schlank

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Trappentreustraße bis Donnersberger Brücke und im südlichen Bereich bis Heimeranplatz Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

1080. Raub auf Supermarkt – Nymphenburg

Am Freitag, 22.07.2022, gegen 14:30 Uhr, kassierte eine 65-jährige Angestellte eines Supermarktes in der Wotanstraße eine Kundin ab.

Hierzu öffnete sie die Wechselgeldkasse und legte das Geld hinein. Unvermittelt trat ein ihr unbekannter Mann in ihren Arbeitsbereich, der eine schwarze Pistole in seiner rechten Hand hielt. Mit der linken Hand griff er in die Kasse und entnahm daraus diverse Geldscheine.

Die Kassiererin drehte sich anschließend um und rief den Filialleiter aus. Als sie sich wieder zurückdrehte hatte der Täter den Markt bereits verlassen.

Über den Notruf verständigte Einsatzkräfte veranlassten umgehend Fahndungsmaßnahmen, die jedoch ohne den gewünschten Erfolg verliefen.

Der Täter erbeutete Bargeld von knapp zweitausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat 21 (Raubdelikte) übernommen.

Die Kassiererin beschrieb den Täter wie folgt:

Männlich, ca. 1,80 m groß, ca. 35 Jahre alt, dunkle Haare, komplett schwarz gekleidet, Kapuzen-Hoodie mit gelben und roten Flecken, Trainingshose, Sportschuhe mit weißer Sohle, weiße FFP2-Maske, Handschuhe, schwarzer Rucksack, grüne Tüte

Die Waffe konnte nicht näher beschrieben werden.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Wotanstraße, nördliche Richtung Laimer Straße, südliche Richtung Herthastraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

1081. Einbruch in Biergarten – Olympiapark

Zwischen Donnerstag, 21.07.2022, 23:00 Uhr bis Freitag, 22.07.2022, 08:15 Uhr, drang ein unbekannter Täter gewaltsam in das Verwaltungshäuschen eines Biergartens im Olympiapark ein. Aus den offen stehenden Kassen entnahm er mehrere hundert Euro Bargeld und entwendete drei versiegelte Pfandflaschensäcke im Wert von über fünfzig Euro. Auf dem Betretungsweg konnte er unerkannt flüchten.

Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat 52 (Einbruchsdelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Olympiapark, Willi-Daume-Platz, kleiner Olympiasee Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

1082. Nachbarschaftsstreit – Trudering

Am Samstag, 23.07.2022, gegen 12:00 Uhr, ging über den polizeilichen Notruf die Mitteilung ein, dass sich in einem Wohnanwesen in der Kreillerstraße zwei Männer lautstark streiten würden.

Ein weiterer unbeteiligter Nachbar teilte mit, im Hosenbund des einen Mannes eine schwarze Pistole gesehen zu haben.

Vor Ort trafen die alarmierten Einsatzkräfte auf einen 29-jährigen Mann mit Wohnsitz in München, der bereits polizeilich bekannt ist und des Öfteren wegen psychischer Auffälligkeiten auf sich aufmerksam machte.

Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen.

In Streit geraten war er aus nicht geklärten Gründen mit dem 29-jährigen Ex-Mann seiner Nachbarin.

Im Briefkasten des Mannes konnte eine geladene Schreckschusswaffe aufgefunden werden.

Gegen ihn wird Anzeige erstattet wegen Bedrohung und dem Führen einer PTB-Waffe ohne kleinen Waffenschein.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Um eine weitere Fremdgefährdung auszuschließen wurde der Mann klinisch untergebracht.

Die abschließenden Ermittlungen hat das Fachkommissariat 26 (u.a. Bedrohung und Waffenrecht) übernommen.

1083. Straßenraub – Altstadt

Am Sonntag, 24.07.2022, gegen 00:30 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Münchner mit einem E-Scooter den Fahrradweg entlang des Stachus. Begleitet wurde er von seiner 21-jährigen Freundin, ebenfalls Münchnerin.

Unvermittelt wurde der junge Mann von einer männlichen Person aus einer Vierergruppierung ob der Benutzung des Fahrradweges angesprochen und angewiesen vorbeizufahren.

Daraufhin kam es zu einem verbalen Schlagabtausch in deren Folge eine zweite männliche Person den E-Scooter-Fahrer an seiner Oberbekleidung festhielt, um ihn an einer Weiterfahrt zu hindern. Der Mann, der den 23-Jährigen festhielt entriss ihm auch seine Umhängetasche. Ein dritter Mann schlug seine Faust in das Gesicht des Münchners. Ein letztlich hinzugekommener vierter Täter schlug auf seinen Hinterkopf ein.

Der 23-Jährige erlitt eine Prellung. Seine Freundin rief in der Nähe befindliche Passanten hinzu, worauf sich die Gruppe von der Tatörtlichkeit unerkannt entfernte. Alle vier flüchteten zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof. Die Täter erbeuteten die Brusttasche des 23-Jährigen in der sich etwa fünfhundert Euro Bargeld befanden und diverse persönliche Gegenstände.

Ungleich eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Einsatzkräfte verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat 21 (Raubdelikte) übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 1,70 m groß, ca. 25 Jahre alt, schlank, ca. 70 kg Körpergewicht, orientalisches Aussehen, hellhäutig, kurze Haare, Kinnbart, bekleidet mit einem weißen T-Shirt

Täter 2:

Männlich, ca. 1,70 m groß, ca. 35 Jahre alt, athletisch, ca. 80 kg Körpergewicht, sprach Hochdeutsch, türkisches Aussehen, Glatze, braune Augen, Vollbart

Täter 3:

Männlich, ca. 1,75 m groß, ca. 25 Jahre alt, schlank, ca. 80 Kg Körpergewicht. Asiatisches Aussehen, braune Augen, am rechten Arm eine Tätowierung, die nicht näher beschrieben werden kann

Täter 4:

Männlich, ca. 1,70 m groß, ca. 23 Jahre alt, hager, ca. 65 kg Körpergewicht, osteuropäisch-slawisches Aussehen, blaue Augen

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Karlsplatz (Stachus), Karlstor, Prielmayerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

1084. Räuberische Erpressung – Berg am Laim

Am Samstag, 23.07.2022, gegen 22:45 Uhr, traten zwei männliche Täter unvermittelt an einen 21-jährigen Münchner in der Haager Straße heran und wollten seine mitgeführten Gegenstände an sich nehmen. Sie drohten im Falle der Nichtaushändigung mit Schlägen.

Der Münchner übergab daraufhin seine persönlichen Wertgegenstände inklusive Bargeld und Mobiltelefon an die ihm unbekannten Männer. Die Täter konnten mit der Beute unerkannt flüchten. Der 21-Jährige blieb unverletzt und verständigte im Nachgang die Polizei.

Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat 21 (Raubdelikte) übernommen.

Die Täter beschrieb er wie folgt:

Täter 1:

Männlich, ca. 1,80 – 1,85 m groß, ca. 20- 30 Jahre alt, afrikanisches Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare, bekleidet mit schwarzem T-Shirt und dunkelgrüner Hose

Täter 2:

Männlich, ca. 1,70 – 1,75 m groß, ca. 20- 30 Jahre alt, afrikanisches Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare, bekleidet mit schwarzem T-Shirt mit einem Logo aus weißer Schrift, Goldkette und dunkler Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Haager Straße, Friedenstraße, Grafinger Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

1085. Festnahme nach Raub einer Umhängetasche – Hauptbahnhof

Am Samstag, 23.07.2022, gegen 07:25 Uhr, gingen zwei, bis dato, unbekannte Täter unvermittelt auf einen 23-jährigen Mann los, der sich im Wartebereich des Hauptbahnhofs aufhielt. Sie schlugen und traten ihn gemeinschaftlich und entwendeten dem, am Boden liegenden, Mann seine Umhängetasche.

Ein Passant fand den Verletzten vor und informierte eine Streife der Polizeiinspektion 16 (Hauptbahnhof). Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst ohne den gewünschten Erfolg.

Die leichten Verletzungen des Mannes mit Wohnsitz in Ungarn wurden durch einen Rettungsdienst ambulant vor Ort behandelt.

Am Abend des Tattages erkannte eine Streife der Polizeiinspektion 16 (Hauptbahnhof) aufgrund der vorhandenen Personenbeschreibung einen der Tatverdächtigen am Querbahnsteig. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Beute wurde bei ihm aufgefunden und sichergestellt.

Nach Rücksprache mit der Diensthabenden Staatsanwaltschaft München I wurde der Mann nach Nennung eines Zustellungsbevollmächtigten aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die weiteren Ermittlungen, auch hinsichtlich des zweiten unbekannten Täters, hat das Fachkommissariat 21 (Raubdelikte) übernommen.